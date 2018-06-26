Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, "Milletimiz başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve milli iradenin temsilcilerine yeni bir enerji ve heyecanla millet, ümmet ve insanlık için 'aynen devam' dedi. Artık vakit ilham ve şahlanış vaktidir." değerlendirmesinde bulundu.

Öksüz, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ülke olarak bir seçimi daha güven ve sükunet içerisinde geride bıraktıklarını belirtti.

Seçimlerle son 16 yıldır yürütülen sosyal, siyasi ve iktisadi yaklaşımların onaylandığını aktaran Öksüz, şunları kaydetti:

"Seçim sonuçlarının dünyanın farklı coğrafyalarında coşkuyla kutlanması Türkiye'nin küresel ölçekte de nasıl bir sorumluluğa sahip olduğunu, Türkiye'den insanlığın beklentilerinin hangi ölçekte olduğunu, gönül ve tarih birliğimiz olan bölgelerin bize karşı nasıl bir ümit içerisinde bulunduğunu, özetle Türkiye'nin aslında Anadolu topraklarından ibaret olmadığını bir kez daha göstermiştir. Bizlere özel ve büyük sorumluluklar yüklemiştir."