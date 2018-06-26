Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, "Milletimiz başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve milli iradenin temsilcilerine yeni bir enerji ve heyecanla millet, ümmet ve insanlık için 'aynen devam' dedi. Artık vakit ilham ve şahlanış vaktidir." değerlendirmesinde bulundu.
Öksüz, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ülke olarak bir seçimi daha güven ve sükunet içerisinde geride bıraktıklarını belirtti.
Seçimlerle son 16 yıldır yürütülen sosyal, siyasi ve iktisadi yaklaşımların onaylandığını aktaran Öksüz, şunları kaydetti:
"Seçim sonuçlarının dünyanın farklı coğrafyalarında coşkuyla kutlanması Türkiye'nin küresel ölçekte de nasıl bir sorumluluğa sahip olduğunu, Türkiye'den insanlığın beklentilerinin hangi ölçekte olduğunu, gönül ve tarih birliğimiz olan bölgelerin bize karşı nasıl bir ümit içerisinde bulunduğunu, özetle Türkiye'nin aslında Anadolu topraklarından ibaret olmadığını bir kez daha göstermiştir. Bizlere özel ve büyük sorumluluklar yüklemiştir."
Öksüz, sivil toplum kuruluşlarına önemli sorumluluklar düştüğüne dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:
"Milletimiz başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve milli iradenin temsilcilerine yeni bir enerji ve heyecanla millet, ümmet ve insanlık için 'aynen devam' dedi. Artık vakit ilham ve şahlanış vaktidir. Türkiye'den beklenen de yeni Türkiye’ye yakışan da budur. Bu seçimde milletimiz aynı zamanda teröre, millet üzerinde kirli oyunlar peşinde koşanlara, FETÖ'ye, FETÖ'nün yerli ve uluslararası iş birlikçilerine 15 Temmuz ruhu ile bir kez daha 'dur' demiştir. Milletin inançları, kültür ve medeniyeti ile kavgalı olanlara, karanlık zihinlilere, kirli gönüllülere, takiyyeci sözde dindarlara, darbe ve kaostan medet umanlara dersini vermiş, onları hak ettikleri tarihin karanlık sayfalarına göndermiştir."
Eğitim, gençlik politikaları, kültür, sanat, aile ve sosyal politikalar bağlamında daha fazla bilgi, düşünce ve stratejiler üretilerek, hayata geçirilmesi gerektiğine işaret eden Öksüz, "Sosyal dokunun içerisinde artık uzmanlaşmak, hizmet alanlarında derinlik kazanmak, nitelikli proje ve uygulamaları devreye almak, gençliğimizin ve milletimizin tamamının ilgi, beklenti ve ihtiyaçlarını doğru analiz ederek çözümler sunmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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