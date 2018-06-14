"Artık yeni bir dönem var bu ülkede"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "15 Temmuz'un ardından, tüm vesayet odaklarını ortadan kaldırmak üzere, bu yeni sistemi getirdik. Artık Türkiye'de hiçbir vesayet odağı, millete bir şeyi dikte edemeyecek. Artık, milletin iradesinin üstünde hiçbir güç olmadığını, siz 15 Temmuz'da gösterdiniz." dedi.

Topkapı Sosyal Tesisleri'nde bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Kaya, ardından Sultanahmet Meydanı'nda sahur programına katıldı.

Burada konuşan Kaya, meydandaki coşkunun çok güzel olduğunu, 24 Haziran akşamı da bu coşkunun bayrama dönüşeceğini söyledi.

24 Haziran'ın aynı zamanda tüm mazlum coğrafyanın da bayramı olacağını ifade eden Bakan Kaya, şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle, siz değerli İstanbullularımızın desteğiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapıyoruz. 24 Haziran'a sayılı günler kaldı. Bize düşen nedir bu sayılı günlerde? Bu sayılı günlerde, tüm yürekleri kazanmamız ve 81 milyon vatandaşımıza ulaşmamız lazım. Sizlerin coşkusu enerjisi ve heyecanı muhteşem. Bu coşkunuz ve bu heyecanınızı daha fazla insanımızı kazandırarak taçlandıralım. Bu seçim 15 Temmuz'un ardından Türkiye'nin adeta beka mücadelesi olan bir seçimdir. Bu seçimi sadece sandık başına gidip oy atmak olarak düşünmeyin. Büyük ve güçlü Türkiye olarak Allah'ın izniyle daha da güçleneceğiz."