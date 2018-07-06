Artistik Cimnastik Dünya Kupası Mersin'de başladı

MERSİN (AA) - Artistik Cimnastik Dünya Kupası, 16 ülkeden 55 sporcunun katılımıyla Mersin'de başladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, Mersin'in 2016 yılının ardından ikinci kez bu şampiyonaya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Mersin'de 2013'te düzenlenen Akdeniz Oyunları kapsamında yapılan cimnastik salonunun önemine dikkati çeken Çelen, "Ülkemizin sportif alanda göstermiş olduğu başarılar ve iyi bir pozisyon almasıyla çok kaliteli ülkelerin bu organizasyona iştiraki sağlandı. 16 ülkeden katılım oldu ancak buraya önümüzdeki yıllarda 40-50 kadar ülkeden sporcular gelecek." diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da organizasyonun Mersin'de düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Göreve geldikleri günden bu yana Mersin'de sporu yeniden ayağa kaldırma gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Kocamaz, "Birçok etkinlikler kentimizde yapılır hale geldi. İnşallah bu tesisler bundan sonra da dolu dolu kullanılır. Türkiye'de yeni yeni sporcular kazanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su da organizasyonun açılışına katılarak, şampiyonanın önemine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen törenle etkinlik başladı. 16 ülkeden 55 sporcunun katıldığı organizasyon 8 Temmuz Pazar günü final etabıyla sona erecek.

