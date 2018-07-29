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Artuklu Hamamı ve Sultan Süleyman Koç Cami, Zeynel Bey Türbesi'ne komşu oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 12:36 | Son Güncelleme

 BATMAN'ın, Ilısu baraj göleti altında kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesindeki taşınacak ikinci eser olan Artuklu Hamamı'nın daha önce taşınan Zeynel Bey Türbesi'ne komşu olacağı belirtildi.

Artuklu Hamamı ve Sultan Süleyman Koç Cami, Zeynel Bey Türbesi'ne komşu oluyor

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın, Ilısu baraj göleti altında kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesindeki taşınacak ikinci eser olan Artuklu Hamamı'nın daha önce taşınan Zeynel Bey Türbesi'ne komşu olacağı belirtildi. 611 yıllık Sultan Süleyman Koç Camii'nin minaresinin de numaralandırılıp aynı bölgeye taşınacağı ifade edildi.
Tarihi Hasankeyf ilçesinden yeni yerleşim alanındaki kültür yarımadasına taşınacak ikinci eser Artuklu Hamamı olacak. Dicle Nehri kıyısındaki 650 yıllık hamamın sıcaklık bölümünün yerinde korunacağı, soğukluk bölümünün ise, Zeynel Bey Türbesi Kümbeti'nin taşındığı kültür yarımadasına götürüleceği belirtildi. Artuklu Hamamı'nda taşıma öncesi hazırlıklar hızlanırken, taşıma işleminin 3 firmanın içinde yer alacağı konsorsiyumla yapılacağı belirtildi. Hamamın, daha önce taşınan Zeynel Bey Türbesi'nin hemen yanına taşınacağı ifade edildi.
Dicle Nehri kıyısındaki önemli eserler arasında bulunan Artuklu Hamamı'nın Ağustos'un ilk haftasında taşınacağını kaydeden bir firma yetkilisi, "Hamamın belgeleme çalışmaları tamamlandı. Sıcaklık bölümünün koruma çalışmaları tamamlandı. Geçen yılın Mayıs ayında taşınan Zeynel Bey Türbesi kümbetinin benzeri gibi SPMP büyük araçla taşınma işlemi tamamlanacak. Taşıma işlemi öncesinde son kontrolleri gözden geçiriyoruz. Taşıma öncesinde 50 teknik personel görev yapıyor" dedi.
TAŞINACAK SULTAN SÜLEYMAN KOÇ MİNARESİNDEKİ TAŞLAR NUMARALANDIRILACAK
Sultan Süleyman Koç Camii'nin yeni yerleşim birimine taşınmasına yönelik hazırlıklar da tüm hızıyla sürüyor. Tarihi eserlerin taşınma işini üstlenen inşaat firmasının personelleri, caminin etrafına iskele kurdu. Eyyübi Sultanı Süleyman tarafından 1407 yılında yaptırılan cami minaresi ile külliye alanında bazı eserler, yeni yerleşim birimi yakınındaki kültür yarımadasına taşınacak. Türbede 1432 yılında ölen Sultan Süleyman'ın mezarı da bulunuyor.
Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, taşıma sırasında caminin minaresinin taşlarının tek tek sökülecek olmasının 611 yıllık esere zarar verebileceğini belirtti. Minarenin tek parça halinde taşınmasını beklediklerini söyleyen Kusen, "Önce 3 parça halinde taşınacağını söylediler, şimdi de taşların numaralandırılarak taşınacağı söyleniyor. Endişemiz bu önemli caminin hasar görecek olmasıdır" dedi.
Minaredeki kufi yazılarının da zarar görmesinden endişe duyduklarını ifade eden Kusen, "Hattat ustalarının güçlükle yazabileceği kufi yazılarının ve tonuz süslemelerin yer aldığı minare üzerindeki bazı taşların zarar görmesinden kaygılıyız. Umarız bu önemli minarede Zeynel Bey Türbesi kümbeti gibi zarar görmeden kültür adasına götürülür" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Artuklu Hamamı ve Sultan Süleyman Koç Cami, Zeynel Bey Türbesi'ne komşu oluyorArtuklu Hamamı ve Sultan Süleyman Koç Cami, Zeynel Bey Türbesi'ne komşu oluyorArtuklu Hamamı ve Sultan Süleyman Koç Cami, Zeynel Bey Türbesi'ne komşu oluyor

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