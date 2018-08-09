Artuklu Hamamı'nın yerleştirilmesine 20 santim kaldı

BATMAN, (DHA) - BATMAN'ın Ilısu baraj göleti altında kalacak tarihi Hasankeyf ilçesinden pazartesi günü 7 saatlik taşıma işlemiyle yeni yerleşim birimine götürülen 540 yıllık Artuklu Hamamı'nın yerleştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. 1500 ton ağırlığındaki hamamın zemine ulaştırılmasına 20 santimetre kaldığı, bugün içinde yerleştirme işleminin biteceği belirtildi.
Hasankeyf'te sular altında kalmaması için 6 Ağustos Pazartesi günü yaklaşık 7 saatlik taşıma işlemiyle Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na götürülen 1500 ton ağırlığındaki tarihi Artuklu Hamamı'nın zemine yerleştirilmesi çalışmaları sürdürülüyor. Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri, 256 tekerlekli 'SPMT' (Self-Propelled Modular Transporter) isimli araçla yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki yeni yerleşim birimine taşınan hamamın zemine oturtulmasına yönelik çalışmalarda sona gelindiğini söyledi. Yetkililer, Artuklu Hamamı'nın zemine ulaştırılmasına 20 santimetre kaldığını, yerleştirme işleminin bugün bitirileceğini kaydetti.
FOTOĞRAFLI
Korkunç kumpas! Şampuan şişelerine gizli kamera yerleştirip görüntüleri sattı!
Şehit eşinin ismini oğluna verdi
Son dakika! Karadeniz'de yeni taşkın! Ulaşım durdu
Görenler inanamıyor! Bunun ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
Sedir (Kleopatra) Adası'na gelenler içeri terlik dahi sokamıyor
Filinta Mustafa'nın torunundan dev miras davası! Mustafa Zeki Paşa Yalısı
CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı
Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum