Artuklu modern kaldırımlara kavuşuyor

“30 yıldır çözülemeyen sorun”

Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, alt yapı ve yol sorunu, Artuklu ilçesinin ve büyükşehir olmadan önceki durumuyla Mardin’in 30 yıldır çözülemeyen sorunu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bu durumda vatandaşlarda bıkkınlık bezginlik oluşturmuş, kabullenilmek zorunda kalınmış kötü talihiydi. Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mustafa Yaman, gerek maddi gerekse manevi desteklerini üzerimizden bir an olsun çekmedi ve bizler el birliğiyle bölgenin bu talihsizliği yenmesi için kısa sürede cesur kararlar verip cesur adımlar attık. Bu yüzden heyecanlıyız ve bizi böyle heyecanlandıran projenin her aşamasında bizzat olmak istiyoruz. Bu nedenle çalışmaları bulduğum her fırsatta yerinde inceliyorum.”