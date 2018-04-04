Artuklu modern kaldırımlara kavuşuyor

Mardin’in Artuklu ilçesinde “Cadde ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında çalışmalarını sürdüren Artuklu Belediyesi kaldırım yenileme çalışmalarına başladı.

Mardin’de “Cadde ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında ilk etapta doğalgaz, alt yapı, enerji nakil hatlarının yer altına alınması ve sıcak asfalt kaplama çalışmalarının bittiği Yenişehir Mahallesi’nde kaldırım yenileme çalışmalarına başladı. Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Projemizi hayata geçirmeden önce yaptığımız ön incelemelerde, ilçemizin kaldırımlarının birkaç farklı taştan, malzemeden yapıldığını gördük. Kaldırımlar o kadar işlevsiz, bozuk ve düzensizdi ki vatandaşlarımız kaldırımda yürüme alışkanlıklarını kaybetmişti. Çünkü bir yerde başlayıp devamı gelmeyen yarım bırakılmış, tahrip edilmiş, engelli vatandaşlarımızın kullanması için son derecede elverişsiz, estetikten uzak kaldırım manzaraları vardı. Bu manzara ilçemize hiç yakışmıyordu. “Cadde ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi” ile vatandaşlarımızı ilçe merkezinde yalnızca sıcak asfalt konforuyla değil, modern ve estetik kaldırımlarla da tanıştırmayı başardık. Çalışmalarımızı bütün ilçemizin en kısa sürede bu konforu yaşaması için süratle yürütüyoruz” dedi.