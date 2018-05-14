Artvin 2. Uluslararası Altın Boğa Doğa Filmleri Festivali başladı

ARTVİN (AA) - Artvin Valiliği ve Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Uluslararası Altın Boğa Doğa Filmleri Festivali" başladı.

Festival açılış etkinlikleri kapsamında Artvin Valiliği önünde toplanan sanatseverler film gösterimlerinin yapılacağı Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü. Merkezde düzenlenen programda festivalde gösterilecek filmler tanıtıldı.

Burada konuşan Artvin Valisi Ömer Doğanay, festivali kentin tanıtımı adına çok önemsediklerini söyledi.

Doğanay, bu etkinlikle uluslararası pek çok festivalde ödül almış doğa filmlerinin Artvinli sanatseverlerle buluşacağını ifade ederek, "Hem vatandaşlarımız kaliteli yapımları burada izleyecek hem de düzenlediğimiz 'Senin Gözünden Artvin' temalı kısa film yarışmasıyla Artvin’in güzelliklerini insanlara tanıtacağız." dedi.

Doğanay, şehirleşmenin temelinde doğal, güzellikler, kültürel miras ve yerel dinamikler olduğunu kaydederek şunları kaydetti:

"Bu üçlü bir araya gelirse gerçekten o şehir şehir olur. Ben bu 3 unsurun da Artvin'imizde olduğuna inanıyorum. Doğal güzellikleri, kültürel mirası ve bunlardan en önemlisi yerel dinamiğin de çok önemli bir mesafe aldığını görüyorum. Artvin'i daha üst seviyelere daha yaşanılabilir şehir hüviyetine kavuşturacağına yürekten inanıyorum."