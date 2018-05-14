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Artvin 2. Uluslararası Altın Boğa Doğa Filmleri Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 20:01 | Son Güncelleme

Artvin 2. Uluslararası Altın Boğa Doğa Filmleri Festivali başladı

ARTVİN (AA) - Artvin Valiliği ve Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Uluslararası Altın Boğa Doğa Filmleri Festivali" başladı.

Festival açılış etkinlikleri kapsamında Artvin Valiliği önünde toplanan sanatseverler film gösterimlerinin yapılacağı Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü. Merkezde düzenlenen programda festivalde gösterilecek filmler tanıtıldı.

Burada konuşan Artvin Valisi Ömer Doğanay, festivali kentin tanıtımı adına çok önemsediklerini söyledi.

Doğanay, bu etkinlikle uluslararası pek çok festivalde ödül almış doğa filmlerinin Artvinli sanatseverlerle buluşacağını ifade ederek, "Hem vatandaşlarımız kaliteli yapımları burada izleyecek hem de düzenlediğimiz 'Senin Gözünden Artvin' temalı kısa film yarışmasıyla Artvin’in güzelliklerini insanlara tanıtacağız." dedi.

Doğanay, şehirleşmenin temelinde doğal, güzellikler, kültürel miras ve yerel dinamikler olduğunu kaydederek şunları kaydetti:

"Bu üçlü bir araya gelirse gerçekten o şehir şehir olur. Ben bu 3 unsurun da Artvin'imizde olduğuna inanıyorum. Doğal güzellikleri, kültürel mirası ve bunlardan en önemlisi yerel dinamiğin de çok önemli bir mesafe aldığını görüyorum. Artvin'i daha üst seviyelere daha yaşanılabilir şehir hüviyetine kavuşturacağına yürekten inanıyorum."

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ise kentin doğa cenneti olduğunu kaydederek, "Bir doğa filmleri festivali yapılacaksa o en güzel Artvin’de yapılır. Doğayla bütünleşmiş, özdeşleşmiş en yegane il burası. Bu güzelliklerimizi çeşitli materyallerle önce ülke insanımıza sonra tüm insanlığa göstermek, Artvin'i sanatla tanıtmak için böyle bir festival yaptık." ifadelerini kullandı.

Artvin'i ulusal ve uluslararası mecrada tanıtıp, turizmdeki marka değerini artırmak amacıyla yapılan festivalde yurt dışında uluslararası doğa filmleri festivalinde ödül almış filmlerinin yanı sıra "Senin Gözünden Artvin” temasıyla düzenlen kısa film yarışmasında dereceye giren filmler seyirciyle buluşacak.

Kentte 6 gün sürecek festivalde "Özgürlüğe Koşmak", "Not2Bad", "Trail Dog", "Dağların Oğlu", "Tunç Fındık K2 Dağı Tırmanışı" gibi doğa filmlerinin gösterimi yapılırken, çektikleri filmlerle değişik platformlarda ödül alan Bakiye Duran, Tunç Fındık ve Bülent Erkan da söyleşileriyle sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlikler 16.00-19.00 saatleri arasında Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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Artvin 2. Uluslararası Altın Boğa Doğa Filmleri Festivali yürüyüş

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