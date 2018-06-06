"EVİMİN DİREĞİYDİ" "Ceylan" adını verdiği ineğinin hastalanmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Topal, "Bu inek benim evimin direğiydi. 10 yıldır benim hayvanım. Geçimimi ineğimin sütüyle sağlıyorum. Birdenbire hastalandı. Üzerinde yaralar çıktı. Yemiyor, su içmiyor. Eskiden ayna gibi parlardı, şimdiki hali beni çok üzüyor." dedi.

Öte yandan, hastalığın kuluçka süresi ve aşının etki süresi dikkate alındığında hasta hayvan sayısının artabileceği öğrenildi. Hopa Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Sevim Topal, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvancılıkla geçindiğini söyledi.

10 KİLOMETRE YARIÇAPLI ALAN KARANTİNAYA ALINDI Bunun üzerine ekipler, hastalığın görüldüğü işletme, yerleşim yeri ve bölgeyi içine alacak şekilde 10 kilometre yarıçaplı alanı karantinaya aldı.

Halk arasında "sığır çiçeği" olarak bilinen LSD hastalığı nedeniyle Arhavi'de 2, Hopa'da ise 1 büyükbaş hayvan telef oldu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, Hopa'da 30, Kemalpaşa'da ise 25 büyükbaş hayvanda hastalık tespit edildi.

Filiz Topaloğlu ise yetkililerin, hastalığın "sığır çiçeği" olduğunu söylediğini belirterek, "Benim hayvanlarımda bu hastalık yok ama bulaşacak diye çok tedirginim." ifadesini kullandı.

"OLAY KONTROL ALTINDADIR"



Artvin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde LSD hastalığı şüphesiyle ilgili örnekler alındığı, alınan numunelerin ilgili Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne gönderildiği bildirildi.

Gönderilen numunelerden birkaçında LSD yönünden pozitiflik tespit edildiği belirtilen açıklamada, konuyla ilgili gerekli tedbirlerin alındığı, 3 kilometre yarıçapında koruma, 7 kilometre yarıçapında gözetim olmak üzere 10 kilometre yarıçaplı alana karantina tedbirleri uygulandığı, hayvan hareketlerinin karantinadan dolayı kısıtlandığı kaydedildi.

BEDELLERİ ÖDENECEK



Açıklamada, hastalık teşhis edilen hayvanların itlaf işlemlerinin devam ettiği, oluşturulacak komisyon tarafından belirlenen kıymet bedelinin hayvan sahiplerine tazminat olarak ödeneceği ifade edilerek, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce aşılama çalışmalarının da nihayetlenme aşamasında olduğu, olayın kontrol altında bulunduğu vurgulandı.



