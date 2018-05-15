Artvin iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Artin'de, komşu illerinde ve tüm Türkiye'de Ramazan alışverişleri yapıldı. Geriye ilk sahur ve oruç için Ramazan sofrası hazırlamak kaldı. İl teravih namazından sonra saatler ilk sahur (imsak) vakti için kurulacak ve ertesi sabah oruca başlanacak. Peki ilk imsak vakti ve ilk iftar vakti saat kaçta? 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Artvin'de ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için insanlar saat kaçta kalkacaklar?

Artvin için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Artvin ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...

ARVİN 2018 RAMASAN İMSAKİYESİ