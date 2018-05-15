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Artvin iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 01:19 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz'in sınırındaki Artvin'den merkezden ilçelere pek çok evde Ramazan hazırlıkları yapıldı. Oruç tutacaklar artık gözleri saatte ilk teravih namazını bekliyorlar. Sonra da sıra sahur ile ilk oruca gelecek. Peki 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Artvin'de ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için insanlar saat kaçta kalkacaklar? İşte Artvinliler için 2018'in Ramazan ayı ile ilgili detaylar...

Artvin iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Artin'de, komşu illerinde ve tüm Türkiye'de Ramazan alışverişleri yapıldı. Geriye ilk sahur ve oruç için Ramazan sofrası hazırlamak kaldı. İl teravih namazından sonra saatler ilk sahur (imsak) vakti için kurulacak ve ertesi sabah oruca başlanacak. Peki ilk imsak vakti ve ilk iftar vakti saat kaçta? 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Artvin'de ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için insanlar saat kaçta kalkacaklar?

Artvin için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Artvin ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...

ARVİN 2018 RAMASAN İMSAKİYESİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:00 04:47 12:15 16:10 19:31 21:11
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 02:58 04:46 12:15 16:10 19:32 21:12
3 18 Mayıs 2018 Cuma 02:57 04:45 12:15 16:10 19:33 21:14
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 02:55 04:44 12:15 16:11 19:34 21:15
5 20 Mayıs 2018 Pazar 02:54 04:43 12:15 16:11 19:35 21:17
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 02:52 04:43 12:15 16:11 19:36 21:18
7 22 Mayıs 2018 Salı 02:51 04:42 12:15 16:12 19:37 21:20
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 02:50 04:41 12:15 16:12 19:38 21:21
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 02:48 04:40 12:16 16:12 19:39 21:23
10 25 Mayıs 2018 Cuma 02:47 04:40 12:16 16:12 19:40 21:24
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 02:46 04:39 12:16 16:13 19:41 21:25
12 27 Mayıs 2018 Pazar 02:45 04:38 12:16 16:13 19:42 21:27
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 02:43 04:38 12:16 16:13 19:42 21:28
14 29 Mayıs 2018 Salı 02:42 04:37 12:16 16:14 19:43 21:29
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 02:41 04:37 12:16 16:14 19:44 21:30
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 02:40 04:36 12:16 16:14 19:45 21:32
17 01 Haziran 2018 Cuma 02:39 04:36 12:17 16:14 19:46 21:33
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 02:38 04:35 12:17 16:15 19:46 21:34
19 03 Haziran 2018 Pazar 02:38 04:35 12:17 16:15 19:47 21:35
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 02:37 04:34 12:17 16:15 19:48 21:36
21 05 Haziran 2018 Salı 02:36 04:34 12:17 16:16 19:48 21:37
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 02:35 04:34 12:17 16:16 19:49 21:38
23 07 Haziran 2018 Perşembe 02:35 04:33 12:18 16:16 19:50 21:39
24 08 Haziran 2018 Cuma 02:34 04:33 12:18 16:16 19:50 21:40
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 02:33 04:33 12:18 16:17 19:51 21:41
26 10 Haziran 2018 Pazar 02:33 04:33 12:18 16:17 19:51 21:42
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 02:33 04:33 12:18 16:17 19:52 21:43
28 12 Haziran 2018 Salı 02:32 04:33 12:19 16:18 19:53 21:44
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 02:32 04:32 12:19 16:18 19:53 21:44
30 14 Haziran 2018 Perşembe 02:32 04:32 12:19 16:18 19:53 21:41
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