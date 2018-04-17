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Artvin peynirleri keşfediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 12:35 | Son Güncelleme

Kurtlu peynirinden, gorcolosuna kadar bulunduğu coğrafyanın peynirlerinin sentezini yapan Artvin çeşit çeşit peynirleri ile dikkat çekiyor.Konuyla ilgili bilgiler veren Prof.

Artvin peynirleri keşfediliyor

Kurtlu peynirinden, gorcolosuna kadar bulunduğu coğrafyanın peynirlerinin sentezini yapan Artvin çeşit çeşit peynirleri ile dikkat çekiyor.
Konuyla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Yavuz Öztürkler, Artvin’de 20’den fazla peynir envanterinin olduğunu ve bunlardan sadece 3-4 tanesinin bilindiğini söyledi. Artvin peynirleri üzerine araştırma yapan “Cheese Life Magazine” dergisi editörü Prof. Dr. Yavuz Öztürkler, Artvin’in geniş bir peynir hinterlandı içinde olduğuna dikkat çekti. Öztürkler, “Artvin’in komşuları itibariyle baktığımızda Rize, Erzurum, Ardahan, Gürcistan birer peynir beldesidir. Trabzon ve Kars da ele alınırsa Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz peynir potansiyeli açısından tartışmasız önemli bir bölgedir. Bu coğrafyanın tam ortasında bulunan Artvin’in peynir konusunda iddialı olmaması düşünülemez. Ayrıca Artvin coğrafyası itibariyle de iddialı bir peynir beldesi olmalıdır” dedi.

“Artvin turizmin yanında peynirleriyle de anılmalı”
Gorcolo, Kurtlu Peynir ve aslen Artvin’e özgü olan Kafkas Gravyeri peyniri gibi önemli potansiyeli olan peynir çeşitlerine sahip olan Artvin tespit edilen imansız peyniri, Artvin Anzlat, Artvin Şavşat Sıkma Peyniri, Artvin Küp Peyniri, Artvin Eridik Peyniri, Artvin Ardanuç Güllüce Karışık Peynir, Artvin Kaşarı, Şor Peyniri, Eritme Peyniri, Bohça Peyniri, Minzi, Kolot Peyniri, Oğma Peyniri, Dövme Toz Peyniri, Aho peynirleriyle markalaşma ve tanıtım açışından iddialı bir konuma gelebileceğini vurgulayan Öztürkler, “Peynir çeşitliliği ve bu değerlerin bilinmesi Artvin için turizm kadar önem teşkil eder. Gorcolo, Kurtlu Peynir gibi ekonomik değeri yüksek olan peynirler sayesinde Artvin ekonomik olarak gelir sağlayıp göçü engelleyebilir” diye konuştu.

"15 yıldır peynirin izini sürüyorum"
“Yaklaşık 15 yıldır peynirin izini sürmekte kaybolan peynirlerimizi de ortaya çıkarmak için uğraş vermekteyiz” diyen Öztürkler, “Gezdiğimiz tüm yörelerde görüştüğümüz yetkili ve üreticilerden daha sonra geri dönüşler almaktayız, büyük bir mutluluk ile görmekteyiz ki artık ülkemizde peynir şehirleri daha bilinçli şekilde ’Biz peynir şehriyiz’ diyebilmekterdir. Bu konuda paneller, çalıştaylar, şenlikler, toplantılar düzenlenmekte, kitaplar basılmakta ve peynir konusu daha ciddiye alınmaktadır” şeklinde konuştu.
Artvin’deki büyük ve küçükbaş hayvan sayısına göre yıllık yaklaşık 100 bin ton peynir üretildiğini belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dursun Okur da potansiyel olarak bu rakamın azınmayacak kadar olduğunu sözlerine ekledi.
Artvin Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantısına Prof. Dr. Yavuz Öztürkler’in yanı sıra Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt ve davetliler katıldı.

Artvin peynirleri keşfediliyor

Artvin peynirleri keşfediliyor

Artvin peynirleri keşfediliyor

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