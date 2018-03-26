Artvin-Şavşat karayolu ulaşıma kapandı

ARTVİN (AA) - Artvin-Şavşat karayolu kaya düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, Artvin-Şavşat karayolu, 30'uncu kilometresindeki Çiftehanlar mevkisinde yamaçlardan kopan kaya kütlelerinin yuvarlanması sonucu ulaşıma kapandı.
Yolun yeniden açılması için Karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi alarak vatandaşların alana yaklaşmasına izin vermiyor.
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