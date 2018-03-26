HABER

Artvin-Şavşat karayolu ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 17:29 | Son Güncelleme

Artvin-Şavşat karayolu ulaşıma kapandı

ARTVİN (AA) - Artvin-Şavşat karayolu kaya düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Artvin-Şavşat karayolu, 30'uncu kilometresindeki Çiftehanlar mevkisinde yamaçlardan kopan kaya kütlelerinin yuvarlanması sonucu ulaşıma kapandı.

Yolun yeniden açılması için Karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi alarak vatandaşların alana yaklaşmasına izin vermiyor.

Eski futbolcunun korkunç ölümü!Eski futbolcunun korkunç ölümü!
Herkes bu soruyu soruyor! Saatler ileri alınacak mı?Herkes bu soruyu soruyor! Saatler ileri alınacak mı?
AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözlerAK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Artvin Karayolu kaya düşmesi Şavşat

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te ilk ayrılık

Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te ilk ayrılık

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

İstanbul'da dehşet! Döner bıçağı ile saldırdı

İstanbul'da dehşet! Döner bıçağı ile saldırdı

Yürüyen merdiven kazasıyla ilgili yeni gelişme! İBB kendini kamera görüntüsüyle savundu

Yürüyen merdiven kazasıyla ilgili yeni gelişme! İBB kendini kamera görüntüsüyle savundu

UBER şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Hakaretlerine dayanamayıp...

UBER şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Hakaretlerine dayanamayıp...

TSK: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.