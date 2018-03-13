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Artvin Tanıtım Günleri’ne yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 11:43 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Anadolu Kocaeli’de konseptiyle düzenlediği Artvin Tanıtım Günleri ziyaretçi akınına uğruyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’yu Kocaeli’ye taşımaya devam ediyor.

Artvin Tanıtım Günleri’ne yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Anadolu Kocaeli’de konseptiyle düzenlediği Artvin Tanıtım Günleri ziyaretçi akınına uğruyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’yu Kocaeli’ye taşımaya devam ediyor. Proje kapsamında düzenlenen ve 3 gündür devam eden Artvin Tanıtım Günleri’nde ise adeta Artvin kültürü Kocaeli’ye geldi. Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşen organizasyonda hem Kocaeli’de yaşayan Artvinliler ziyarete ederek memleket hasreti giderdi hem de vatandaşlar Artvin ilini tüm yönleriyle tanıma fırsatı buldu.
Kocaeli Artvinliler Birliği’nin de destek verdiği Artvin tanıtım günlerine, Artvin’in tüm ilçeleri açtığı stantlarla kendi yörelerine özgü kültür ve sanatlarını tanıtıyor. Karadeniz’in tüm güzelliğini yansıtan stantlardan, Yusufeli İlçesi standı ilgi görüyor. Dünyanın en yüksek 3. barajının yapıldığı ve baraj faaliyete geçtiğinde mevcut yerinin başka bölgeye aktarılacağı Yusufeli ilçesi standında merak edilen sorular cevap buluyor.
Artvin Tanıtım Günleri’nin son derece yararlı bir çalışma olduğunu kaydeden Yusufeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fatih Kırbıyık, ”Artvinimiz’i, Yusufelimiz’i Kocaeli’de tanıtmaktan oldukça mutluyuz. Dışarıya göç vermemize rağmen, sürekli de gelişen bir ilçeyiz. Doğa sporları, rafting, kano gibi birçok branş ile gençlerimizi spora teşvik ediyoruz. Spor alanları ile vatandaşlarımızın spor yapma ihtiyaçlarımı karşılıyoruz. Kocaeli’de yaşayan Artvin nüfusunun çokluğu, stantlarımıza da yansıdı. Hemşerilerimize ve Kocaelililere Artvinimiz’in kültürünü, tarihini tanıtma fırsatı veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Artvin Tanıtım Günleri’ne yoğun ilgi

Artvin Tanıtım Günleri’ne yoğun ilgi

Artvin Tanıtım Günleri’ne yoğun ilgi

Artvin Tanıtım Günleri’ne yoğun ilgi

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