Artvin'de 113 yıllık festival

ARTVİN (AA) - Artvin'de 113'üncüsü düzenlenen "Dalahet Yayla Şenlikleri ve Boğa Güreşleri Festivali" başladı.
Ardanuç Kaymakamlığı ve Dalahet Kültür Turizm Dayanışma Derneğince, Ardanuç ilçesine bağlı bin 700 rakımlı Dalahet Yaylası'nda organize edilen festival, renkli görüntülere sahne oldu.
Festival etkinlikleri kapsamında bu yıl düzenlenen boğa güreşlerine "deste", "küçük orta", "büyük orta", başaltı ve baş kategorilerinde 60 boğa katıldı. On hakemin görev yaptığı, toplam 30 bin lira ödülün dağıtıldığı güreşlerde, baş boğa sahibi 8 bin lirayla ödüllendirildi.
Güreşlerin en prestijli kategorisi baş kategorisinde Enis Güneri'ye ait "Noyan" isimli boğa birinci oldu.
Güreşler sonrası kategorilerinde birinci olan boğa sahiplerine kupa ve ödülleri takdim edildi.
Festival için bölgeye gelen vatandaşların birçoğu çam ağaçlarıyla çevrili alandaki boğa güreşlerini takip ederken, bir kısmı da ormanlık alanda kurdukları çadırlarda doğanın keyfini çıkardı.
- "Dalahet Festivali'nin Artvin'in en eski festivalidir"
Ardanuç Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 113'üncüsü düzenlenen Dalahet Festivali'nin Artvin'in en eski festivali olduğunu söyledi.
Türkiye'nin değişik illerinden gelen binlerce vatandaşın festivali takip ettiğini dile getiren Sancaktutar, festivallerin yöre kültürünün yaşatılması adına önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.
Sancaktutar, festivaller sayesinde insanların bir araya geldiğine işaret ederek, "Birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı buluyorlar. Bu açıdan biz bu festivallerin birlik ve beraberliğimiz için önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe de festivallerin önemine dikkati çekerek, il genelinde düzenlenen festivallerin, doğasevenlerin buluşma etkinliğine dönüştüğünü kaydetti.
Festivale katılan 90 yaşındaki Nazım Güven de festivalin geçmişi hakkında örnekler vererek, "Bu festival dedelerimizden babalarımızdan kalma bir şenlik. İnşallah bizden sonraki kuşaklar da bu geleneğimize sahip çıkar ve yaşatır." diye konuştu.
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