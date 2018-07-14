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Artvin'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 23:31 | Son Güncelleme

Artvin'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı

ARTVİN (AA) - Artvin'de, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Valilik ve Belediye Başkanlığı iş birliğiyle Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen ve 15 Temmuz şehitlerinin ve gazilerinin hatıralarını yaşatmak amacıyla düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Artvin Halk Eğitim Merkezi Livave Mehter Takımı'nın gösterisinin ardından program, Arhavi Merkez Camisi müezzini Fatih Poyraz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ve İl Müftüsü Hasan Güneş'in yaptığı duayla devam etti.

Program, Mustafa Özcan Güneşdoğdu'nun seslendirdiği eserlerle sona erdi.

Artvin Valisi Ömer Doğanay, program sonunda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un bu milletin bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelik bir saldırı olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletin dik duruşuyla savuşturulduğunu kaydeden Doğanay, şunları kaydetti:

"Tarihe Türk milletinin yeni bir destanı olarak geçen 15 Temmuz gecesinde vatan, bayrak ve millet için canlarını hiçe sayıp Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde vatan hainlerine karşı, milli iradeyi müdafaa için gözlerini kırpmadan meydanları dolduran, tanklara, toplara ve mermilere karşı canları pahasına mücadele eden ve bu uğurda şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Aziz milletimizin bu azim ve kararlılığı ile cumhuriyetimiz şüphesiz ki ilelebet payidar kalacaktır."

Programa, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Garnizon Komutan Vekili Piyade Yarbay Yaşar Aydın, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki ve vatandaşlar katıldı.

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15 Temmuz Artvin

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