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Artvin'de 385 metrelik hatta zipline

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 12:47 | Son Güncelleme

ARTVİN'de, Borçka Barajı gölünün iki yakası arasına 35 metre yükseklikte kurulan, 385 metre ile bölgenin en uzun hattında zipline yapan yerli- yabancı turistler, büyük heyecan yaşıyor.  Artvin- Borçka yolunun yaklaşık 15’inci kilometresinde Artvin Belediyesi Marina Sosyal Tesisleri ile merkez ilçeye bağlı Erenler köyü arasındaki Borçka Baraj gölü üzerine çelik halat gerilerek, bölgeyi ziyarete gelenlere zipline heyecanı yaşatılıyor.

Artvin'de 385 metrelik hatta zipline

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN'de, Borçka Barajı gölünün iki yakası arasına 35 metre yükseklikte kurulan, 385 metre ile bölgenin en uzun hattında zipline yapan yerli- yabancı turistler, büyük heyecan yaşıyor.
Artvin- Borçka yolunun yaklaşık 15’inci kilometresinde Artvin Belediyesi Marina Sosyal Tesisleri ile merkez ilçeye bağlı Erenler köyü arasındaki Borçka Baraj gölü üzerine çelik halat gerilerek, bölgeyi ziyarete gelenlere zipline heyecanı yaşatılıyor. Yerli- yabancı turistler ve adrenalin tutkunları, emniyet kemeri takıp, 35 metre yükselikte ve 385 metre uzunluğundaki hatta zipline yapıyor.
Zipline yapılan bölgenin işletmecisi Muhammet Çakıcı (32), "Avrupa’nın ve ülkemizin farklı bölgelerinde gördüğü sistemi değiştirerek barajlar şehri olan Artvin’e özgü bir şekilde tasarlamak istedik. Artvin Belediye Başkanımız Mehmet Kocatepe’nin de 'Artvin’i uçuracağız2 söylemine katkı olsun, diye böyle bir proje geliştirdik" dedi.
Zipline yapılarak, göl üzerinde doğanın keyfinin çıkarıldığını kaydeden Çakıcı, "Buraya gelen misafirlerimize bu heyecanı yaşatmak için uğraşıyoruz. 'Böyle bir güzel doğayı değerlendirelim' dedik. Avrupa’da normalde dağdan dağa zipline yapılıyor. Çoruh zipline'de ise gölün üzerinde huzurlu bir şekilde yeşil doğamızı seyretme imkanı buluyorsunuz. Her kesimden insan geliyor yerli- yabancı turistler ilgi yoğun. İlk zamanları insanlar biraz korkuyordu; ama insanlar güvenli olduğunu anlayınca sıraya giriyor" diye konuştu.

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Artvin'de 385 metrelik hatta ziplineArtvin'de 385 metrelik hatta ziplineArtvin'de 385 metrelik hatta ziplineArtvin'de 385 metrelik hatta zipline

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