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Artvin'de ABD ve İsrail protestoları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 16:01 | Son Güncelleme

Halit Paşa Meydanı'nda toplanan grup, sloganlar eşliğinde ABD ve İsrail lehine slogan attı

ARTVİN (AA) - Artvin Sivil Toplum Platformu üyeleri, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki gösterdi.

Halit Paşa Meydanı'nda toplanan grup adına basın açıklaması yapan İnsan hak ve Hürriyetleri (İHH) Artvin Şube Başkanı Latif Yılmaztürk, Filistin'de düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek vermek, Nakba'nın 70. yılını protesto etmek ve Fransa'da Kur'an-ı Kerim hakkında yayımlanan bildiriyi lanetlemek için meydanlarda olduklarını söyledi.

Filistin'e Gazze'de uygulanan abluka ve ambargonun her geçen gün ağırlaştığını belirten Yılmaztürk, 70 yıldır hakları, toprakları, canları, malları gasp edilen Filistinlilerin, kadın ve çocuklarla son bir aydır Büyük Dönüş Yürüyüşü gerçekleştirdiğini aktardı.

Yılmaztürk, "İşgalci İsrail ateş açıp masum insanları, çocukları ve yaşanan olayları dünyaya anlatmak isteyen gazetecileri şehit ediyor. Yaşanan olaylarda 48 kişi şehit edildi, 8 binden fazla kişi yaralandı." dedi.

İsrail'in uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Kudüs'ü başkent yapmak istediğini söyleyen Yılmaztürk, "Kim hangi kararı alırsa alsın, Kudüs İslam'ındır ve Müslümanlarındır. Kudüs sahipsiz değil." diye konuştu.

Fransa'da Yahudi bir kadının öldürülmesi üzerine bildiri hazırlanarak Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkarılmasının istendiğini vurgulayan Yılmaztürk, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim, yüce Allah'ın indirdiği son kitaptır. Bu ilahi kelam, hiçbir harfi değişmeden günümüze gelmiştir. Kıyamete kadar da değişmeyecektir. Biz inanıyoruz ki Allah'tan başka galip yoktur. Bu kitaba iman etmiş Müslümanlar olarak bu çekilen sıkıntıların ardından İslam'ın tüm dünyaya hakim olacağına, özgür Kudüs'te Mescid-i Aksa'da toplu namaz kılacağımıza, zalimlerin korkulu rüyası olacağımıza inanıyor ve iman ediyoruz."

İsrail karşıtı döviz ve pankartlar taşıyan grup, "Kur'an-a uzanan eller kırılsın", "Filistin halkı yalnız değildir" sloganları attı.

Basın açıklamasına, Artvin Başkanı Mehmet Kocatepe, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Bahattin Yetim, Milli Eğitim İl Müdürü Abdülcelil Kahveci, Memur-Sen İl Başkanı İbrahim İnce de katıldı.

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