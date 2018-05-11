Artvin'de ABD ve İsrail protestoları

ARTVİN (AA) - Artvin Sivil Toplum Platformu üyeleri, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki gösterdi.

Halit Paşa Meydanı'nda toplanan grup adına basın açıklaması yapan İnsan hak ve Hürriyetleri (İHH) Artvin Şube Başkanı Latif Yılmaztürk, Filistin'de düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek vermek, Nakba'nın 70. yılını protesto etmek ve Fransa'da Kur'an-ı Kerim hakkında yayımlanan bildiriyi lanetlemek için meydanlarda olduklarını söyledi.

Filistin'e Gazze'de uygulanan abluka ve ambargonun her geçen gün ağırlaştığını belirten Yılmaztürk, 70 yıldır hakları, toprakları, canları, malları gasp edilen Filistinlilerin, kadın ve çocuklarla son bir aydır Büyük Dönüş Yürüyüşü gerçekleştirdiğini aktardı.

Yılmaztürk, "İşgalci İsrail ateş açıp masum insanları, çocukları ve yaşanan olayları dünyaya anlatmak isteyen gazetecileri şehit ediyor. Yaşanan olaylarda 48 kişi şehit edildi, 8 binden fazla kişi yaralandı." dedi.

İsrail'in uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Kudüs'ü başkent yapmak istediğini söyleyen Yılmaztürk, "Kim hangi kararı alırsa alsın, Kudüs İslam'ındır ve Müslümanlarındır. Kudüs sahipsiz değil." diye konuştu.