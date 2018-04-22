Artvin’de “Derekapı Boğa Güreşleri” kıyasıya mücadelelere sahne oldu

Artvin’in Yusufeli ilçesinde düzenlenen “Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri” yoğun ilgi gördü.

Yusufeli Belediye Başkanlığı organizasyonunda, Yusufeli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ve Yusufeli Geleneksel Boğa Güreşlerini Yaşatma ve Geliştirme Derneği tarafından Derekapı mevkiinde düzenlenen güreşlerde Erzurum, Rize, Artvin ve ilçelerinden getirilen 99 boğa yarıştı. Deste, ayak ve küçük orta, büyük orta, başaltı, süper baş ve baş boğa olmak üzere 7 kategoride düzenlenen güreşlerde 60 bin liralık ödül dağıtıldı. Baş boğanın sahibi ise 14 bin lira ile ödüllendirildi.

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de konuşmasında, boğa güreşlerinin Artvin yöresinin geleneksel bir kültürel etkinliği olduğunu belirterek, “Boğa güreşleri kültürü sadece günümüze özgü değil tarihin derinliklerinden gelen bir geleneğimizdir. Bizler yaz mevsimlerinde boğaları meralara götürmeden önce onları barıştırmak için ‘Meraların Efendisini Seçiyoruz’ sloganıyla bu güreşleri bir festival şeklinde gerçekleştiriyoruz” dedi.

Boğa güreşlerinin 250-300 yıllık bir tarihi birikimin aktarılması olduğunu ifade eden Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, yıl içinde Artvin’de 35’e yakın boğa güreşi festivalinin yapıldığını ve finalinde 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Artvin Kafkasör’de yapılacağını söyledi.

Festivaller aracılığıyla Artvin’de ekonomik ve turizm anlamında da önemli bir canlılık olduğunu kaydeden Kocatepe, “Her anlamda daha yaşanılabilir bir Artvin ve butik Turizm kenti olma yolunda ilerliyoruz. İnsanlarımız Artvin’de birlik içinde, doğayla iç içe kardeşçe yaşıyorlar. Dışarıdaki Artvinli hemşerilerimizi ve tüm misafirlerimizi cennet Artvin’e bekliyoruz” ifadelerini kullandı.