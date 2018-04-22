HABER

Artvin’de “Derekapı Boğa Güreşleri” kıyasıya mücadelelere sahne oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 19:32 | Son Güncelleme

Artvin’in Yusufeli ilçesinde düzenlenen “Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri” yoğun ilgi gördü.Yusufeli Belediye Başkanlığı organizasyonunda, Yusufeli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ve Yusufeli Geleneksel Boğa Güreşlerini Yaşatma ve Geliştirme Derneği tarafından Derekapı mevkiinde düzenlenen güreşlerde Erzurum, Rize, Artvin ve ilçelerinden getirilen 99 boğa yarıştı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde düzenlenen “Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri” yoğun ilgi gördü.
Yusufeli Belediye Başkanlığı organizasyonunda, Yusufeli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ve Yusufeli Geleneksel Boğa Güreşlerini Yaşatma ve Geliştirme Derneği tarafından Derekapı mevkiinde düzenlenen güreşlerde Erzurum, Rize, Artvin ve ilçelerinden getirilen 99 boğa yarıştı. Deste, ayak ve küçük orta, büyük orta, başaltı, süper baş ve baş boğa olmak üzere 7 kategoride düzenlenen güreşlerde 60 bin liralık ödül dağıtıldı. Baş boğanın sahibi ise 14 bin lira ile ödüllendirildi.
Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de konuşmasında, boğa güreşlerinin Artvin yöresinin geleneksel bir kültürel etkinliği olduğunu belirterek, “Boğa güreşleri kültürü sadece günümüze özgü değil tarihin derinliklerinden gelen bir geleneğimizdir. Bizler yaz mevsimlerinde boğaları meralara götürmeden önce onları barıştırmak için ‘Meraların Efendisini Seçiyoruz’ sloganıyla bu güreşleri bir festival şeklinde gerçekleştiriyoruz” dedi.
Boğa güreşlerinin 250-300 yıllık bir tarihi birikimin aktarılması olduğunu ifade eden Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, yıl içinde Artvin’de 35’e yakın boğa güreşi festivalinin yapıldığını ve finalinde 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Artvin Kafkasör’de yapılacağını söyledi.
Festivaller aracılığıyla Artvin’de ekonomik ve turizm anlamında da önemli bir canlılık olduğunu kaydeden Kocatepe, “Her anlamda daha yaşanılabilir bir Artvin ve butik Turizm kenti olma yolunda ilerliyoruz. İnsanlarımız Artvin’de birlik içinde, doğayla iç içe kardeşçe yaşıyorlar. Dışarıdaki Artvinli hemşerilerimizi ve tüm misafirlerimizi cennet Artvin’e bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TIME'ın 'En etkili 100 kişi' listesinde Erdoğan ve Putin sürpriziTIME'ın 'En etkili 100 kişi' listesinde Erdoğan ve Putin sürprizi
Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybettiDünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
ANAR genel müdürü İbrahim Uslu: AK Parti en büyük silahından feragat ettiANAR genel müdürü İbrahim Uslu: AK Parti en büyük silahından feragat etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

İlber Ortaylı 23 Nisan dolayısıyla minik hayranıyla buluştu

İlber Ortaylı 23 Nisan dolayısıyla minik hayranıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Engelli çocukların 23 Nisan’ı kutlandı

Engelli çocukların 23 Nisan’ı kutlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.