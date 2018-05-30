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Artvin'de evleri sel bastı, araçlar toprak altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 11:42 | Son Güncelleme

ARTVİN'de, dün gece etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanda, Aşağı Maden köyünde bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı, odunluklar yıkıldı, 5 araç ise toprak altında kaldı.

Artvin'de evleri sel bastı, araçlar toprak altında kaldı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'de, dün gece etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanda, Aşağı Maden köyünde bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı, odunluklar yıkıldı, 5 araç ise toprak altında kaldı. Köyün heyelanda yolu kapanan mezrasında 600 küçükbaş hayvanı ile mahsur kalan 5 çoban için kurtarma çalışması başlatıldı.
Merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde dün akşam saatlerinde etkili olan yağış, sel ve heyelana neden oldu. Usluca Mahallesi'nde taşan dere nedeniyle bazı evlerin zemin ve bodrum katları su altında kalırken, evler hasar gördü, odunluklar yıkıldı. Mahallede meydana gelen heyelanda ise 5 araç toprak altında kaldı. Köy yolunun ulaşıma kapandığı bölgede hasar gören nakil hatları nedeniyle elektrikler kesildi. İl Özel İdaresi ekipleri heyelandan dolayı kapalı yolu ulaşıma açtığı köyde hasar tespit çalışması başlatıldı.
'SU BASTI, ÜST KATA KAÇTIK'
Evinin zemin ve bodrum katı su altında kalan, odunluğu yıkılan Şükriye Güreli yaşadıklarını anlattı. İftar saatinde şiddetli yağış başladığını anlatan Güreli, "Şiddetli yağmurla dereler taştı, evimizi su bastı. O sırada iftar için evdeydik. Üst katlara kaçtık. Uzun zamandır böyle bir afet görmedik. Evin zemin ve bodrum katı toprakla doldu. Büyük korku yaşadık. Ev yıkılacak gibi oldu" dedi.
Selde aracı toprak altında kalan, evi hasar gören İsmet Güyen de şiddetli yağmur sonrası derenin taştığını belirterek, "İftara yakın şiddetli yağmur başladı.Dere taştı. Araçlarımız toprak altında kaldı. Çok korktuk" dedi.
Neriman Yazıcı da tarım arazilerinin selde yok olduğunu belirterek, "Bütün emeğimizi sel aldı, gitti" diyerek yardım çağrısında bulundu.
5 ÇOBAN MAHSUR
Bu arada Aşağı Maden köyünde sel nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezrada 5 çobanın 600 dolayında küçükbaş hayvanı ile mahsur kaldığı öğrenildi. Heyelanlı bölgede kalan çobanların kurtarılması için bölgeye iş makineleri yönlendirildi.

FOTOĞRAFLI

Artvin'de evleri sel bastı, araçlar toprak altında kaldıArtvin'de evleri sel bastı, araçlar toprak altında kaldıArtvin'de evleri sel bastı, araçlar toprak altında kaldıArtvin'de evleri sel bastı, araçlar toprak altında kaldı

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