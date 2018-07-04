Artvin'de KKKA hastalığı şüphesiyle ölüm

ARTVİN (AA) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde bir kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Peynirli köyünde yaşayan Y.K. (54) üzerinde gördüğü keneyi kendisi kopardı.
Birkaç gün sonra rahatsızlanan Y.K, Artvin Devlet Hastanesine başvurdu.
KKKA hastalığı şüphesiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edilen ve burada tedavi altına alınan Y.K, tüm müdahalelere rağmen yaklaşık bir hafta sonunda yaşamını yitirdi.
Y.K'nın cenazesi, Trabzon'dan gelen 4 kişilik özel ekip tarafından defnedildi.
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