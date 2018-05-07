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Artvin'de kuvvetli rüzgar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 17:03 | Son Güncelleme

Apartmanın çatısından uçan parçalar, park halindeki çok sayıda araçta hasara yol açtı

ARTVİN (AA) - Artvin'de kuvvetli rüzgar nedeniyle apartmanın çatışından uçan parçalar, park halindeki çok sayıda araca zarar verdi.

Merkeze bağlı Dere Mahallesi'ndeki sitede bulunan 5 katlı apartmanın çatısı, kuvvetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Çatıdan kopan parçalar, binanın çevresinde park halindeki araçların üzerine düştü.

Yaralananın olmadığı olayda yaklaşık 20 araçta hasar meydana geldi.

Aracı zarar gören Hasan Tekin, yaptığı açıklamada, rüzgarın çok şiddetli olduğunu belirterek, "O kadar şiddetliydi ki bir dakikada her şey yere indi. Arabamı almaya gittiğim zaman yere yatarak kendimi kurtardım." dedi.

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Artvin çatı uçması Kuvvetli Rüzgar

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