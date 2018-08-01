Artvin'de maden ocağında 4 işçi mahsur kaldı

ARTVİN (AA) - Artvin'de meydana gelen heyelanda, giriş kısmı toprak birikintisi ve kaya parçalarıyla kapanan maden ocağında ilk belirlemelere göre 4 işçi mahsur kaldı.
Alınan bilgiye göre, Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde etkili sağanak nedeniyle bazı noktalarda heyelan meydana geldi.
Heyelanın yamaçtan taşıdığı toprak birikintisi ve kaya parçaları, bölgede bulunan bir maden ocağının giriş kısmını kapattı.
İlk belirlemelere göre, olayın meydana geldiği sırada maden ocağında bulunan 4 işçi burada mahsur kaldı.
İşçilerin bulundukları yerden çıkartılması için AFAD ve diğer ekipler, İl Özel İdaresine ait iş makineleri yardımıyla çalışma yürütülüyor.
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