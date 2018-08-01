Artvin'de maden ocağında mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'de, heyelan nedeniyle giriş kısmı toprak birikintisi ve kaya parçalarıyla kapanan maden ocağında mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı.
AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde etkili sağanak nedeniyle heyelan meydana geldiğini söyledi.
Heyelan nedeniyle giriş kısmı kapanan maden ocağında mahsur kalan 4 işçiye ulaşıldığını belirten Avcı, "Herhangi bir sağlık sorunları görülmeyen işçilerimiz bulundukları yerden kurtarıldılar." dedi.
Avcı, işçilerin tedbir amacıyla Yusufeli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirileceğini ifade etti.
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