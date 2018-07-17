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Artvin'de otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 12:27 | Son Güncelleme

Artvin'de otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tuğba Yıldırım'ın kullandığı 08 AD 980 plakalı otomobil, Çamlıköy mevkisinde aynı istikamette ilerleyen tıra arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan Yıldırım, olay yerine gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkartıldı.

Yıldırım, kaldırıldığı Hopa Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yıldırım'ın 112 acil tıp teknikeri olduğu ve mesaisinin ardından Arhavi'de bulunan evine gittiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin trafik kazası yaralı

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