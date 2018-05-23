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Artvin'de otomobilin nehre düşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 13:58 | Son Güncelleme

Çoruh Nehri'ne düşen otomobilde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri toprağa verildi

ARTVİN (AA) - Artvin'de otomobilin nehre düşmesi sonucu yaşamını yitiren 2 kişinin cenazeleri defnedildi.

Kerim Çiftçi (44) ve Dursun Gül (80) için Artvin Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çiftçi ve Gül'ün aileleri ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valisi Ömer Doğanay, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Hasan Güneş'in öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Çiftçi'nin cenazesi Salkımlı köyünde, Gül'ün cenazesi ise Bağlıca köyünde toprağa verildi.

Öte yandan, kazada kaybolan Selim Aksakal'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Kerim Çiftçi'nin kullandığı 08 AR 685 plakalı otomobil, 21 Mayıs Pazartesi gecesi, Artvin-Şavşat karayolunun 30. kilometresinde Bağcılar köyü civarında Çoruh Nehri'ne düşmüştü. Kazada sürücü Çiftçi ile araçta bulunan Dursun Gül ve Selim Aksakal, suya kapılarak kaybolmuştu. AFAD, jandarma ve Hopa Deniz Polisi ekiplerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik arama kurtarma ekibinin çalışmaları sonucu Gül ve Çiftçi'nin cesedine dün ulaşılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Cenaze Töreni Çoruh nehri Kaza

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