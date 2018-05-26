Artvin'de otomobilin nehre düşmesi

ARTVİN (AA) - Artvin'de beş gün önce otomobilin nehre düşmesi sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.
Artvin-Şavşat karayolunda otomobilin Çoruh Nehri'ne düşmesi sonucu kaybolan Selim Aksakal'ın cesedi, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu.
AFAD, Jandarma ve Hopa Deniz Polisi ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan ceset, Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kerim Çiftçi'nin kullandığı 08 AR 685 plakalı otomobil, 21 Mayıs Pazartesi gecesi Artvin-Şavşat karayolunun 30. kilometresi Bağcılar köyü civarında Çoruh Nehri'ne düşmüştü.
Kazada sürücü Çiftçi ile araçta bulunan Dursun Gül ve Selim Aksakal, suya kapılarak kaybolmuştu. Gül ve Çiftçi'nin cesedine üç gün önce ulaşılmıştı.
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