HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Artvin'de otomobilin nehre düşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 19:16 | Son Güncelleme

Otomobilin Çoruh Nehri'ne düşmesi sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'de beş gün önce otomobilin nehre düşmesi sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Artvin-Şavşat karayolunda otomobilin Çoruh Nehri'ne düşmesi sonucu kaybolan Selim Aksakal'ın cesedi, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

AFAD, Jandarma ve Hopa Deniz Polisi ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan ceset, Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kerim Çiftçi'nin kullandığı 08 AR 685 plakalı otomobil, 21 Mayıs Pazartesi gecesi Artvin-Şavşat karayolunun 30. kilometresi Bağcılar köyü civarında Çoruh Nehri'ne düşmüştü.

Kazada sürücü Çiftçi ile araçta bulunan Dursun Gül ve Selim Aksakal, suya kapılarak kaybolmuştu. Gül ve Çiftçi'nin cesedine üç gün önce ulaşılmıştı.

PARTNEREmre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...Emre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yine solu eleştirdi!CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yine solu eleştirdi!
ÖSYM'den açıklama: Sayıştay Eleme Sınavı arıza nedeniyle ertelediÖSYM'den açıklama: Sayıştay Eleme Sınavı arıza nedeniyle erteledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Artvin Kayıp kişinin cesedi bulundu Otomobilin nehre düşmesi

En Çok Okunan Haberler

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dilencilerin iftar sonrası hasılatı dudak uçuklattı

Dilencilerin iftar sonrası hasılatı dudak uçuklattı

Bursa'da sele kapılan aracı kurtarmaya çalışırken eşi salavat getirdi! O anlar böyle görüntülendi!

Bursa'da sele kapılan aracı kurtarmaya çalışırken eşi salavat getirdi! O anlar böyle görüntülendi!

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yine solu eleştirdi!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yine solu eleştirdi!

ÖSYM'den açıklama: Sayıştay Eleme Sınavı arıza nedeniyle erteledi

ÖSYM'den açıklama: Sayıştay Eleme Sınavı arıza nedeniyle erteledi

Bakan Faruk Özlü yerli otomobilin adresini açıkladı: Çok sayıda talep var ama Filyos'un şansı yüksek

Bakan Faruk Özlü yerli otomobilin adresini açıkladı: Çok sayıda talep var ama Filyos'un şansı yüksek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.