Artvin'de sağanak

ARTVİN (AA) - Artvin’de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve araçlar zarar gördü.
Akşam etkisini gösteren sağanak sebebiyle merkeze bağlı Aşağı Maden köyü Usluca Mahallesi'nde dere taştı, taşkın sonucu dere yatağına yakın bazı evlerde su baskını sonucu hasar oluştu, köyde elektrik kesintisi meydana geldi.
Taşkında bazı tarım arazileri zarar gördü, toprak altında kalan 5 araçta hasar meydana geldi.
İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapanan köy yolunun tekrar açılması için çalışma başlattı.
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