Artvin'de vatandaşlara ücretsiz check-up

Akalın, "Sağlıklı ve güçlü bir Türkiye için haydi check-up yaptır" sloganıyla il genelinde genel sağlık ve kanser taramalarını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini vurgulayarak, bugüne kadar Hızarlı, Dikmen, Aşağı Maden ve Yukarı Maden köylerindeki vatandaşların check-up hizmetinden faydalandığını ifade etti.

Taşrada, köylerde yaşayan, sık sık hastaneye gitme imkanı bulamayan vatandaşları Sağlık Müdürlüğü olarak evlerinden alıp hastanelere getirerek, rutin taramalarını gerçekleştirdiklerini anlatan Akalın, "Burada erken tanı ve teşhis için kanser taramaları da yapılıyor. Daha sonra da vatandaşlarımızı kendi araçlarımızla evlerine bırakıyoruz." dedi.

Akalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının bu yıl başlattığı proje kapsamında Artvin'de ücretsiz check-up ve kanser taramalarının yapılmaya başlandığını belirtti.

Tahlil sonuçlarının oluşturdukları ekip tarafından takip edileceğini, şüpheli vakaları yakın takibe alacaklarını kaydeden Akalın, il merkezinde de çalışmaların sürdüğünü, check-up için Merkezi Hastane Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alınabileceğini, taramaların alınan randevu saatinde ilgili hekim ve birimlerce ücretsiz gerçekleştirileceğini söyledi.

Akalın, bu uygulamalardaki ana hedeflerinin erken teşhis ve zamanında tedavi olduğuna dikkati çekerek, tüm vatandaşları, devletin sunduğu bu imkandan yararlanmaya davet etti.

- Vatandaşlar uygulamadan memnun

Aşağı Maden köyünden check-up için Artvin Devlet Hastanesine getirilen Saime Erdağ, bu testler ve kontroller için hastaneye gelme imkanı olmadığını belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun. Ayağımıza kadar araba gönderdi. Hastaneye getirdiler. Burada hiç sıra beklemeden bütün sağlık kontrollerimizi yaptılar. Çok memnunuz." diye konuştu.

Yukarı Maden köyünden gelen Firdevs Şimşek ise kendileriyle çok güzel ilgilenildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Test sonuçları hakkında bize bilgi verileceğini söylediler. Eskiden kimse beni kapıdan alıp doktora götürmezdi. Şimdi devletimiz bizleri kapımızdan alıp hastaneye götürüyor. Ücretsiz tüm sağlık testlerini yapıyor. Cebimizden para çıkmıyor. Sıra beklemiyoruz. Doktorlarımız, hemşirelerimiz her şeyimizle ilgileniyor."

