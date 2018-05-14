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Artvin'de yaralı boz ayı yavrusu bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 18:16 | Son Güncelleme

Vücudunda yaralar, gözlerinde görme kaybı tespit edilen yavru boz ayı, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü

ARTVİN (AA) - Artvin'de yaralı halde bulunan boz ayı yavrusu tedavi altına alındı.

Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Sarıbudak köyünde yol kenarında vatandaşlar tarafından yaralı boz ayı yavrusu bulunduğu ifade edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine giderek yaralı hayvana ilk müdahalede bulunduğu bildirilen açıklamada, boz ayı yavrusunun daha detaylı muayene için Artvin'e getirildiği belirtildi.

Açıklamada, veteriner hekim Recai Ayık tarafından yapılan muayenede boz ayı yavrusunun sırt ve sol kulak bölgesinde yaralar, gözlerinde kanama ve görme kaybı tespit edildiği kaydedilerek, "Bunun üzerine detaylı tetkikler ve tedavisine devam edilmesi için boz ayı yavrusu Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderilmiştir." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin ayı yavrusu

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