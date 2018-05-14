Artvin'de yaralı boz ayı yavrusu bulundu

ARTVİN (AA) - Artvin'de yaralı halde bulunan boz ayı yavrusu tedavi altına alındı.
Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Sarıbudak köyünde yol kenarında vatandaşlar tarafından yaralı boz ayı yavrusu bulunduğu ifade edildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine giderek yaralı hayvana ilk müdahalede bulunduğu bildirilen açıklamada, boz ayı yavrusunun daha detaylı muayene için Artvin'e getirildiği belirtildi.
Açıklamada, veteriner hekim Recai Ayık tarafından yapılan muayenede boz ayı yavrusunun sırt ve sol kulak bölgesinde yaralar, gözlerinde kanama ve görme kaybı tespit edildiği kaydedilerek, "Bunun üzerine detaylı tetkikler ve tedavisine devam edilmesi için boz ayı yavrusu Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderilmiştir." ifadesine yer verildi.
Bekir Bozdağ'dan Gazze'deki katliama sert tepki: İsrail kadar ABD yönetimi de sorumlu
Filistin hükümeti, Gazze'deki katliamla ilgili yazılı açıklama yaptı
Yüzüne kezzap atılmıştı! İşte son hali
FETÖ soruşturması kapsamında 15 şirkete kayyum atandı!
Gazze'de neler oluyor? ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Kudüs mesajı
İsrail'in Gazze'deki saldırısına Hükümetten ilk tepki
Gazze'deki İsrail saldırısının ardından Türkiye harekete geçiyor
Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler
Gazze sınırında gergin anlar! İsrail askerleri böyle müdahale etti
Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum