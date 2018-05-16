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Artvin'deki baraj gölünde teknenin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 13:22 | Son Güncelleme

Olayda kaybolan Muhammet Ay'ın cesedi bulundu

ARTVİN (AA) - Artvin'de baraj gölünde teknenin batması sonucu kaybolan Muhammet Ay'ın cesedi 67 gün sonra bulundu.

Borçka ilçesindeki Muratlı Baraj Gölü gövdesinde biriken çöpler arasında ceset olduğunu fark eden barajın güvenlik görevlisi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, cesedi bulunduğu yerden çıkarttı.

Yapılan incelemede, cesedin 10 Mart'ta gölde tekne batması sonucu kaybolan Muhammet Ay'a ait olduğunu belirledi.

Ay'ın cesedi, Borçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sırasında teknede bulunan Ekrem Aydın ise kayalıklara kadar yüzerek kurtulmuştu.

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Artvin Muhammet Ay'ın cesedi bulundu Muratlı Baraj Gölü

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