ARTVİN (AA) - Artvin’in Borçka ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Camili Saf Kafkas Arı ve Bal Festivali" sona erdi.

Macahel Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı ile Borçka Kaymakamlığı organizasyonunda Gürcistan sınırındaki 6 köyü kapsayan ve 23'ü endemik olmak 990 bitki türünün yayılış gösterdiği, Saf Kafkas Arı Gen Merkezi konumundaki bölgede, saf Kafkas arısı ve havzada üretilen ballar tanıtıldı.

Artvin Vali Yardımcısı Arif Oltulu, festivalde yaptığı konuşmada, Macahel halkının asırlardır bu eşsiz doğayı bozmadan bugünlere kadar getirdiğini belirtti.

Macahel'in en önemli değerlerinden birinin saf Kafkas arı ırkı olduğunu aktaran Oltulu, "Ekosistemde çok önemli bir yeri olan bu arı ırkını korumak için Macahel halkı elinden geleni yapıyor. Bu festivalimiz Yaşayan Şehirler Platformunca "En yaratıcı festival" ödülüne laik görüldü. Bu festivali uluslararası platforma taşımak istiyoruz." dedi.

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta da festival sayesinde Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Macahel'in ülkeye tanıtıldığını aktardı.