HABER

Artvin'deki "Camili Saf Kafkas Arı ve Bal Festivali" sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 20:06 | Son Güncelleme

Artvin'deki "Camili Saf Kafkas Arı ve Bal Festivali" sona erdi

ARTVİN (AA) - Artvin’in Borçka ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Camili Saf Kafkas Arı ve Bal Festivali" sona erdi.

Macahel Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı ile Borçka Kaymakamlığı organizasyonunda Gürcistan sınırındaki 6 köyü kapsayan ve 23'ü endemik olmak 990 bitki türünün yayılış gösterdiği, Saf Kafkas Arı Gen Merkezi konumundaki bölgede, saf Kafkas arısı ve havzada üretilen ballar tanıtıldı.

Artvin Vali Yardımcısı Arif Oltulu, festivalde yaptığı konuşmada, Macahel halkının asırlardır bu eşsiz doğayı bozmadan bugünlere kadar getirdiğini belirtti.

Macahel'in en önemli değerlerinden birinin saf Kafkas arı ırkı olduğunu aktaran Oltulu, "Ekosistemde çok önemli bir yeri olan bu arı ırkını korumak için Macahel halkı elinden geleni yapıyor. Bu festivalimiz Yaşayan Şehirler Platformunca "En yaratıcı festival" ödülüne laik görüldü. Bu festivali uluslararası platforma taşımak istiyoruz." dedi.

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta da festival sayesinde Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Macahel'in ülkeye tanıtıldığını aktardı.

Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Balta, "Bu festivaller bölgenin tanıtımına katkısının yanı sıra aynı yöre insanının bir araya gelerek kaynaşmasını da sağlıyor." ifadelerini kullandı.

TEMA Vakfı Onursal Başkanı Nihat Gökyiğit de Macahel'in doğal güzelliklerinin tespit edilerek UNESCO tarafından Türkiye'nin ilk biyosfer rezerv alanı ilan edilmesiyle buranın insani ve biyolojik zenginliğinin koruma altına alındığını söyledi.

Gökyiğit, "Buranın, kültürü ve doğal güzelliği korunmalı. Daha modern bir yaşan peşinde koşarken, kültürümüzü, geleneğimizi, doğamızı, yemeklerimizi ne olur koruyalım. Ne olur doğayı üzmeyelim. Doğadan alınacak çok ders var." şeklinde konuştu.

Macahel Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Süleyman Köse de havzanın Saf Kafkas Arı Gen Merkezi olduğunu belirterek, "Saf Kafkas arısı bu vadide bozulmadan doğal şartlarla korunmuştur. Gen merkezi kamu desteği ile sürdürülebilir kılınmalıdır. Saf Kafkas arısının ürettiği Macahel balı ise bölgenin zengin florasını bünyesinde barındırdığından yüksek besin değerine sahiptir. Vadide yıllık bal üretimi 50 ton, ana arı üretimi ise 8 bin adet civarındadır." ifadelerini kullandı.

UNESCO tarafından "Somut olmayan Kültürel Miras" ilan edilen Macahel Yaşlılar Korosu'nun festivaldeki müzik dinletisi izleyenlerin beğenisini topladı.

Festival, Gürcistan’dan gelen halkoyunları ekibinin gösterisi ve konserlerle sona erdi.

Festivale, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Borçka Kaymakamı Hasan Meşeli, Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş davetliler ve vatandaşlar katıldı.

PARTNERKızıyla denizdeKızıyla denizde
GÜNCELLEME - Adana'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralıGÜNCELLEME - Adana'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
Çorum'un 'Kovboy Hoca'sıÇorum'un 'Kovboy Hoca'sı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Artvin

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Ünlülerin şaşırtan seks itirafları

Ünlülerin şaşırtan seks itirafları

Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor

Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor

İlginizi Çekebilir

ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'ye Diyarbakır'da şok!

HDP'ye Diyarbakır'da şok!

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...

Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...

Türkiye'den 16 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti!

Türkiye'den 16 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.