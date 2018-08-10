Artvin'e 2,5 milyon liralık hayvan bakımevi

ARTVİN (AA) - Artvin'de yaban ve sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonu ile evcil hayvanların klinik ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılan ve 2,5 milyon liraya mal edilen merkez, törenle hizmete girdi.

Artvin Belediyesi tarafından Milli Parklar Genel Müdürlüğünün desteği ve TEMA Vakfı Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit'in sponsorluğunda yaklaşık 2,5 milyon lira harcanarak inşa edilen hayvan merkezde, günlük ortalama 50 sokak hayvanına hizmet verilecek.

Yaban ve sokak hayvanlarının bakımı ve rehabilitesi ile evcil hayvanların klinik ihtiyacının karşılanması amacıyla Çayağzı Mahallesi'nde 8 dönüm arazi üzerinde bin metrekarelik kapalı alanda hizmet verecek merkezde, bahçeli hayvan odaları, yavru bakım ünitesi, uyuz bakım ünitesi, ameliyathane, müşahede odası, karantina ünitesi, yavru bakım ünitesi gibi bölümler bulunuyor.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, törende yaptığı konuşmada, tesisin şehre kazandırılmasında emeği geçen Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve hayırsever iş adamı Ali Nihat Gökyiğit'e teşekkür ederek, Artvin Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Karadeniz'de benzeri bulunmayan örnek bir proje olduğunu söyledi.