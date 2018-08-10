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Artvin'e 2,5 milyon liralık hayvan bakımevi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 20:34 | Son Güncelleme

Yaban ve sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonu ile evcil hayvanların klinik ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılan ve 2,5 milyon liraya mal edilen merkez, törenle hizmete açıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'de yaban ve sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonu ile evcil hayvanların klinik ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılan ve 2,5 milyon liraya mal edilen merkez, törenle hizmete girdi.

Artvin Belediyesi tarafından Milli Parklar Genel Müdürlüğünün desteği ve TEMA Vakfı Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit'in sponsorluğunda yaklaşık 2,5 milyon lira harcanarak inşa edilen hayvan merkezde, günlük ortalama 50 sokak hayvanına hizmet verilecek.

Yaban ve sokak hayvanlarının bakımı ve rehabilitesi ile evcil hayvanların klinik ihtiyacının karşılanması amacıyla Çayağzı Mahallesi'nde 8 dönüm arazi üzerinde bin metrekarelik kapalı alanda hizmet verecek merkezde, bahçeli hayvan odaları, yavru bakım ünitesi, uyuz bakım ünitesi, ameliyathane, müşahede odası, karantina ünitesi, yavru bakım ünitesi gibi bölümler bulunuyor.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, törende yaptığı konuşmada, tesisin şehre kazandırılmasında emeği geçen Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve hayırsever iş adamı Ali Nihat Gökyiğit'e teşekkür ederek, Artvin Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Karadeniz'de benzeri bulunmayan örnek bir proje olduğunu söyledi.

Kocatepe, sokak hayvanlarına ve yaralı yaban hayvanlarına sahip çıkmanın hem belediyecilik hem de insanlık görevleri olduğunu kaydetti.

Merkezde sadece evcil hayvanların değil yabani hayvanlarının da tedavisinin yapılacağını aktaran Kocatepe, "Kıt imkanlarımızla bile biz bu hizmeti belediye olarak şuan veriyoruz. Bütün canlılar için merhametimizin göstergesi olarak hayvan bakımevi rehabilitasyon merkezini kurduk. Bunda emeği olan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta da merhamet duygusunun kadim medeniyetin en önemli unsuru olduğunu belirterek, "Bugün modern bir toplum olmanın gereği sayabileceğimiz çok güzel bir hizmete Artvin de kavuşmuş bulunuyor." dedi.

TEMA Vakfı Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit de doğal dengenin ve ekosistemin korunmasının sürdürülebilir bir yaşam için önemine değindi.

Gökyiğit, doğal dengenin ve ekosistemin bozulmasıyla doğal afetlerin sayısı ve şiddetinin arttığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Doğanın dengesini, ekosistemi bozduğumuz zaman başımız dertten kurtulmuyor. Bu doğanın içinde hangi canlı olursa olsun, bitki, hayvan, böcek bunlardan birisine zarar verdiğimiz zaman başımıza akıl almaz sıkıntılar geliyor. Başımıza adeta dert yağıyor. Bunların bir tanesi iklim değişikliği. Buna iklim kıyameti de diyoruz. Bugüne kadar hep senaryo olarak anlatıldı, bugün ise bir realite olarak karşımıza çıktı. Doğal afetlerin sayısı ve şiddeti artmaya devam ediyor. Bugün dünyamız su sancısı ve gıda güvenliği telaşı içinde. Bütün bunlar doğanın, dengesini ekosistemi bozduğumuz için oluyor. Bu hayvanlar da bu ekosistemin bir parçası. Onlara hizmet etmek çok büyük hayır."

Konuşmaların ardından Gökyiğit ve törene katılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a Artvin'in doğal güzelliğini sembolize eden üç boyutlu tablo hediye edildi.

Açılış törenine, Artvin Vali Yardımcıları Arif Oltulu, Adam Başoğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Fahrettin Tilki, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

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Artvin hayvan bakım evi

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