Artvin'in 'özel gençleri' İstanbul boğazında tulum çalıp, horon oynadı

ARTVİN (DHA)Doğu Karadeniz'in incisi Artvin'in 'özel çocukları' ilk kez İstanbul'u görüp tulum eşliğinde boğazda tekne turu yaptı. İstanbul?un tarihi mekânlarını gezdiler ve Darıca'daki hayvanat bahçesini de dolaşarak unutulmaz bir gün yaşadı. Artvin Valiliği tarafından organize edilen ve iki süren sürecek gezinin ilk gününde engelliler ile down sendromlu çocuklar boğazın serin sularında tekne gezintisi ile doyasıya eğlendiler. Ardanuç Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde yaşamlarını idame ettiren engelliler ilk kez İstanbul'u görme fırsatı buldu. Engelliler ve özel çocuklar tulum eşliğinde özel bir tekne ile boğaz turu yapıp yöresel türküler eşliğinde horon oynadılar. Doyasıya eğlenen ve ömründe ilk defa İstanbul'u gören çocuklar geziyi düzenleyen Artvin Valisi Ömer Doğanay'a bol bol teşekkür ettiklerini söyledi. Artvin Valisi Ömer Doğanay ise Bu çocuklar bizim evlatlarımız engelli kardeşlerimizin topluma kazandırılması ve onlara her konuda yanlarında olduğumuzu göstermek bizim devlet olarak görevimiz. Bu gençlerimizin daima yanlarındayız diye konuştu. Yaklaşık 2 saat tekne gezintisi ile kentin tarihi ve güzelliklerini hayranlıkla izleyen engellilerin oldukça mutlu oldukları ve güzel bir gün geçirdikleri gözlendi. Sırasıyla boğazın tarihi ilçeleri Üsküdar ve Beykoz'u gören engelli özel çocuklar öğleden sonra Boğazda iki saat süre ile teknede serin suların tadını çıkardı. Sultanahmet, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nı gezen Artvinli özel gençleri tarihi mekânlarda unutamayacakları saatler geçirdi. Sultanahmet Camii önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Artvinli engelli gençler İstanbul'u çok güzel bulduklarını boğaza hayran kaldıklarını söyledi. Boğazda tekne turunun ardından özel çocuklar tarihi Hidiv Kasrı ve Beykoz korusunda dinlenme molası verdiler. Yemeklerin ardından günün finalinde ise Darıca hayvanat bahçesi gezildi. Çocuklar Darıca'daki hayvanat bahçesinde bol bol fotoğraf çektirdiler. Artvinli özel çocuklar Darıca Sahilinde ise akşam yemeği yiyerek istirahat için konaklayacağı mekâna geçti.



PARTNER Dünyanın bir ucundan doğum günü kutlaması