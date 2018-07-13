HABER

Artvin'in 'özel gençleri' İstanbul boğazında tulum çalıp, horon oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 16:40 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz'in incisi Artvin'in 'özel çocukları' ilk kez İstanbul'u görüp tulum eşliğinde boğazda tekne turu yaptı.

ARTVİN (DHA)Doğu Karadeniz'in incisi Artvin'in 'özel çocukları' ilk kez İstanbul'u görüp tulum eşliğinde boğazda tekne turu yaptı. İstanbul?un tarihi mekânlarını gezdiler ve Darıca'daki hayvanat bahçesini de dolaşarak unutulmaz bir gün yaşadı. Artvin Valiliği tarafından organize edilen ve iki süren sürecek gezinin ilk gününde engelliler ile down sendromlu çocuklar boğazın serin sularında tekne gezintisi ile doyasıya eğlendiler. Ardanuç Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde yaşamlarını idame ettiren engelliler ilk kez İstanbul'u görme fırsatı buldu. Engelliler ve özel çocuklar tulum eşliğinde özel bir tekne ile boğaz turu yapıp yöresel türküler eşliğinde horon oynadılar. Doyasıya eğlenen ve ömründe ilk defa İstanbul'u gören çocuklar geziyi düzenleyen Artvin Valisi Ömer Doğanay'a bol bol teşekkür ettiklerini söyledi. Artvin Valisi Ömer Doğanay ise Bu çocuklar bizim evlatlarımız engelli kardeşlerimizin topluma kazandırılması ve onlara her konuda yanlarında olduğumuzu göstermek bizim devlet olarak görevimiz. Bu gençlerimizin daima yanlarındayız diye konuştu. Yaklaşık 2 saat tekne gezintisi ile kentin tarihi ve güzelliklerini hayranlıkla izleyen engellilerin oldukça mutlu oldukları ve güzel bir gün geçirdikleri gözlendi. Sırasıyla boğazın tarihi ilçeleri Üsküdar ve Beykoz'u gören engelli özel çocuklar öğleden sonra Boğazda iki saat süre ile teknede serin suların tadını çıkardı. Sultanahmet, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nı gezen Artvinli özel gençleri tarihi mekânlarda unutamayacakları saatler geçirdi. Sultanahmet Camii önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Artvinli engelli gençler İstanbul'u çok güzel bulduklarını boğaza hayran kaldıklarını söyledi. Boğazda tekne turunun ardından özel çocuklar tarihi Hidiv Kasrı ve Beykoz korusunda dinlenme molası verdiler. Yemeklerin ardından günün finalinde ise Darıca hayvanat bahçesi gezildi. Çocuklar Darıca'daki hayvanat bahçesinde bol bol fotoğraf çektirdiler. Artvinli özel çocuklar Darıca Sahilinde ise akşam yemeği yiyerek istirahat için konaklayacağı mekâna geçti.

PARTNERDünyanın bir ucundan doğum günü kutlamasıDünyanın bir ucundan doğum günü kutlaması
Giresun'da AA fotoğraflarıyla Giresun'da AA fotoğraflarıyla "15 Temmuz" sergisi
14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

İYİ Parti'de 'HDP' depremi! Emekli Tuğgeneral Ali Aydın istifa etti

İYİ Parti'de 'HDP' depremi! Emekli Tuğgeneral Ali Aydın istifa etti

Yürek burkan isyan! '9 yıl geçti, kuzenim hala tutuklanmadı'

Yürek burkan isyan! '9 yıl geçti, kuzenim hala tutuklanmadı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar mal varlığının kaynağı ne? 10 yıllık çalışanı Yılmaz Kuruca bilinmeyenleri anlattı!

Adnan Oktar mal varlığının kaynağı ne? 10 yıllık çalışanı Yılmaz Kuruca bilinmeyenleri anlattı!

İzmir'de orman yangını! İtfaiye alarma geçti

İzmir'de orman yangını! İtfaiye alarma geçti

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

İstanbul TEM Otoyolunda araç yangını! Trafik kilitlendi!

İstanbul TEM Otoyolunda araç yangını! Trafik kilitlendi!

Giresun'da AA fotoğraflarıyla "15 Temmuz" sergisi

Giresun'da AA fotoğraflarıyla "15 Temmuz" sergisi

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.