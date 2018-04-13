ARTVİN (AA) - HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Doğu Karadeniz'in "göğe komşu" toprakları olarak bilinen Artvin, coğrafi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra asırlara meydan okuyan tarihi ahşap camileriyle de yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Topraklarının yüzde 55'i ormanlarla kaplı Artvin, yeşilin ve mavinin buluştuğu doğal yapısının yanı sıra tarihi yapılarıyla da isminden söz ettiriyor. İl merkezi ve ilçelerinde halen ibadete açık iki asrı aşkın camiler, yöreye özgü ahşap ve taş işçiliğinin de önemli örneklerini oluşturuyor.

Arhavi'de 1757 yılında yapılan Ortacalar köyü camisi, ahşap minberi ve biribirinden farklı renklerdeki zengin süslemeleriyle dikkat çekiyor. Ajur ve kabartma tekniğinde bitkisel motifler bulunan camide, ahşap tavanın ortasında kare çerçeve içine alınmış sekizgen ve bunun merkezine konan dörtlü daire tavan göbek süslemesi de bulunuyor.

Gürcistan sınırında yer alan ve ismini bulunduğu köyden alan Camili Cami'nin de tamamı kestane ağacından çantı tekniği kullanılarak inşa edildiği görülüyor. 1855 yılında yapıldığı öngörülen camide, kare ve üçgenler, geometrik şekiller, bitkisel motiflerin yanında yeşil ve kırmızı boyaların birbiriyle uyumu farklı bir görsellik sunuyor.