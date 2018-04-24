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ARÜ 4. Üniversite Tanıtım Fuarı’nın gözdesi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 17:16 | Son Güncelleme

ARÜ, İstanbul Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 4.

ARÜ 4. Üniversite Tanıtım Fuarı’nın gözdesi oldu

ARÜ, İstanbul Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 4. Üniversite Tanıtım Fuarına katıldı.
55 üniversitenin katıldığı fuarda Ardahan Üniversitesi tanıtım standı yoğun ilgi gördü. Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğr. Gör. Bora Topal’ın Üniversite hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu tanıtım fuarında Üniversitenin akademik programları, kontenjanları, eğitim kadrosu, bursluluk imkanları, sosyal ve fiziksel imkanları, konuk öğrencilere ve velilere detaylı bir şekilde anlatıldı.
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın da ziyaret ettiği tanıtım standında konuklara ikramlarda bulunularak Üniversiteyi tanıtıcı broşürler sunuldu. 8 bin öğrencinin ziyaret ettiği 4. Üniversite Tanıtım Fuarı çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.

ARÜ 4. Üniversite Tanıtım Fuarı’nın gözdesi oldu

ARÜ 4. Üniversite Tanıtım Fuarı’nın gözdesi oldu

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