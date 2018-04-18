ARÜ ve Kazak Üniversiteleri arasında güç birliği

Ardahan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü, Dr. Öğr. Üyesi Erdal Aydoğmuş ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdılkhan Tileujanov, bir takım temaslarda bulunmak üzere Kazakistan’da bulunan Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Hizmetli, Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gavhar Töremmuratkızı ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış’a ziyaret gerçekleştirdiler.

Rektörlerle bir araya gelen Dr. Öğr. Üyesi Aydoğmuş ve Prof. Dr. Tileujanov gerçekleştirdikleri toplantılarda ARÜ ve Kazak Üniversiteleri’nin akademik düzeyde daha ileri seviyelere taşınması yönünde karşılıklı kanaat ve temennilerini dile getirdiler. Yapılan görüşmeler sonucu akademik araştırmaların desteklenmesi, karşılıklı fayda sağlayacak akademik programlar geliştirme, iki üniversitenin ortak alanları ile ilgili bilgi ve materyal paylaşımı, Mevlana Programı kapsamında lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenci değişimi, akademik ve eğitim alanlarındaki etkinliklerin desteklenmesi gibi birçok konuda anlaşmaya vararak iş birliği protokolleri imzaladılar. Gerçekleşen imza törenlerinin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Kazakistan’ın Türkistan şehrini de ziyaret eden Dr. Öğr. Üyesi Aydoğmuş ve Prof. Dr. Tileujanov, Atatürk Lisesi, Darın Lisesi ve 23 numaralı liseleri ziyaret ederek Kazak öğrencilerle bir araya geldiler. Gerçekleşen lise gezilerinde ARÜ hakkında bilgilendirilmelerde bulunularak öğrencilere hediyeler takdim edildi.