Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Ardahan ilinin geçmişten günümüze durmak bilmeyen göç hareketlerini araştırdı.

Ardahan’da nüfus hareketleri adlı konferans Ardahan’ın coğrafi alanından başlayarak İlçeleri ve Merkezinin geçmiş tarihi hakkında bilgiler verdi. Konferans geçmişten günümüze Ardahan İlinin şartları ve bölgede yaşayan toplumun ne tarz zorluklar çektiğini neden göç ettiğini ele alarak istatistiksel tablo ile Ardahan ilinin ve beş ilçesinin Osmanlı döneminden önce ve Cumhuriyetin ilanı ile 1927 yılında yapılan ilk sayımla günümüze kadar ki nüfus sayım verilerini aktardı. Ayrıca günümüzde Türkiyede Ardahan lıların en çok göç ettiği iller sıralanarak bu illerdeki Ardahanlıları kendine çeken unsurlar anlatıldı.

Konferansın sonunda bu göçü nasıl engelleyebilecegimiz hakkında fikir ve düşünceleri aktaran Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimsek Ardahan Üniversinde eğitim gören gençlerimize anlattı.

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek sunumunda Ardahan ilinin geçmişten günümüze göç unsurunu şöyle anlattı;

"Ardahan ili Kuzeydoğu Anadolu’da 4932 km yüzölçümü ile ülkemizin iki ülkeye aynı anda ortak sınırı olan Serhat İli dir. Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki kayıtlarda Çıldır vilayeti olarak geçen bölgede İmparatorluğun yaptığı 1831 yılı sayımlarına göre, nüfus sayısı 75 bin kişinin üzerindeydi. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşında (93 Harbi), Rus Çarlığı idaresine geçen bölgeden Anadolu içlerine büyük kitleler halinde göçler yaşanmış ve 1886 yılında yapılan sayımında bölge nüfus yaklaşık 44 bin kişiye inmiştir. İşgal döneminde Rusya yönetiminin çeşitli bölgelerinden getirilen göçmen nüfusla, nüfus tekrar 70 binin üzerine çıkmıştır. Kurtuluş Savaşı sonucu 40 yıl işgalden sonra tekrar Anavatana katılan bölgede Türkiye Cumhuriyetinin ilk nüfus sayımı olan 1927 sayımından itibaren bölge nüfusu sürekli artmış, 1975 yılında Ardahan ili nüfusu 222 429 kişiyi bulmuştur. Bu dönemden sonra Ülkemizin batı bölümünde yer alan illerine göç vermesi sonucu nüfus sürekli azalan Ardahan ilinde, son nüfus kayıtlarına göre (2017) 97 096 kişi yaşamaktadır.

TUİK 2017 yılı istatistiklerine göre Ardahan nüfusuna kayıtlı olup da Ardahan dışında yaşayanların en fazla olduğu il İstanbul’dur (250 406 kişi), sonra sırasıyla Ankara (46 322), Kocaeli (29 85) ve İzmir (26 162) illeri sıralanmaktadır.

Ardahan ili birçok ekonomik potansiyeli bünyesinde taşımaktadır. Sahip olduğu değerlerden sadece sınır ticareti ve hayvancılık potansiyeli iyi kullanılırsa dışarıya olan göçlerde durma ve hatta geriye göç yaşanabilir.

Ülkemizin en temiz havası ve doğal güzelliklerine sahip yöreleri arasında bulunan Kuzeydoğu Anadolu’da İl dışına olan göçlerin durması için öncelikle yöre halkının daha duyarlı olması çok önemlidir." dedi.