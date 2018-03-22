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ARÜ’den Serhat Ardahanspor’a tam destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 14:24 | Son Güncelleme

Serhat Ardahanspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Erol ve Kaleci Antrenörü Abdullah Gerz, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof.

ARÜ’den Serhat Ardahanspor’a tam destek

Serhat Ardahanspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Erol ve Kaleci Antrenörü Abdullah Gerz, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber’e rektörlük makamında ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Rektör Prof. Dr. Biber, Erol ve Ger’in hediye ettiği 75 numaralı ve üzerinde Mehmet yazan Serhat Ardahanspor formasını kabul etti. Ardahan Üniversitesi olarak Serhat Ardahanspor’un deplasman maçlarına ulaşım desteği sağladıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Biber, Serhat Ardahanspor’a kalan son üç maçında başarılar diledi.
Ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

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