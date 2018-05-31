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Arya viyolonselde dünya birincisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 11:25 | Son Güncelleme

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencisi 14 yaşındaki Arya Nur Güneş, II. LUTHIERS CLAR Uluslararası Viyolonsel Yarışması’nda kendi yaş kategorisinde birinci oldu

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı
Ortaokulu Müzik Bölümü Viyolonsel Sanat Dalı öğrencisi 14 yaşındaki Arya Nur Güneş, II. LUTHIERS CLAR Uluslararası Viyolonsel Yarışması’nda kendi yaş kategorisinde birinci oldu.

DEÜ Devlet Konservatuvarı’nda Prof. Çağlayan Ünal Sümer'in öğrencisi olan Arya, 18-20 Mayıs tarihlerinde Valencia’da yapılan ve orijinal adı "II. Concurso Internacional de Violoncellos LUTHIERS CLAR" olan II. LUTHIERS CLAR Uluslararası Viyolonsel Yarışması’nda kendi yaş kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Arya, elde ettiği birinciliğin yanında 22-28 Temmuz tarihlerinde İspanya'nın Sigüenza şehrinde bu yıl 5'incisi düzenlenecek "CellosMagic Festivali"nde de konser verme hakkı kazandı.

Arya Nur Güneş, çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, temmuz ayındaki konseri iple çektiğini ifade etti.

Güneş, 6 ay önce de Litvanya'nın Kaunas şehrinde düzenlenen "Kaunas Sonorum 2017 Genç Müzisyenler Uluslararası Müzik Yarışması"nda da 18 ülkeden yaşları 10 ila 23 arasında değişen 590 müzisyen arasında jüri özel mansiyon ödülüne layık görülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Arya Nur Güneş Birincilik viyolonsel yarışma

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