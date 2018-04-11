İSTANBUL (AA) - Arzum, mutfaklarına renk katmak isteyen kadınları, "Dreamline" serisi ile buluşturuyor.

Arzum açıklamasına göre, tüketicilerine "sen dokunursun değişir dünya" diyen ve mutfakları renkli ürünlerle tanıştırmada öncü olan şirket, baharın gelişini "Dreamline" serisiyle kutluyor.

Rengiyle şık bir görünüm sunduğu kadar performansıyla da öne çıkan Dreamline serisi ürünleriyle, içecek hazırlama, doğrama, karıştırma ve pişirme faaliyetlerinde kadınların hayatı kolaylaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktörü Mehtap Yıldız, yenilikçi ve teknolojik ürünleri kadınlarla buluşturmaya devam ettiklerini belirterek, 7 yıldır "Gıda Hazırlama" kategorisinde 1 numara olduklarını kaydetti.

"Mutfakta Arzum Var" diyerek, mutfakta kadınlara yardımcı sunmaktan ve ikramlarını keyifli hale getirmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Yıldız, "Evler de mutfaklar da son yıllarda renkleniyor. Biz bu trendin öncüsü olmuş, Nar serisi ile başladığımız renkli ürünleri Marin, Mercan, Mürdüm ve Papatya serilerimizle çeşitlendirmiştik. Yeni sunduğumuz Dreamline serimizle bu kez kadınlarımıza hem rüya gibi bir renk sunuyor, hem de üstün teknolojiyle işlerini daha da kolaylaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.