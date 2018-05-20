AS hastası dayı yeğen farkındalık için belgeselde rol aldı

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Türkiye'de "Suna Pekuysal hastalığı" olarak bilinen, tedavi edilmediği takdirde kamburluğa neden olarak yaşam standardını düşüren Ankilozan Spondilit (AS) hastalığıyla mücadele eden dayı ve yeğen, farkındalık için belgeselde rol aldı.

Danışmanlığını ve yönetmenliğini Çukurova Üniversitesi Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Özbek'in yaptığı, AS hastası Ahmet Görbil ve yeğeni Barış Giray'ın rol aldığı, hastalığın geç teşhisi durumunda yaratacağı sorunları anlatan "Gökyüzü Güzeldir" belgeseliyle rahatsızlıkta erken teşhisin önemine işaret edildi.

- "Deneyimim yeğenimin kurtulmasını sağladı"

Belgeselde rol alan 47 yaşındaki Ahmet Görbil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 yaşından bu yana bu rahatsızlığı çektiğini ve erken tanı yapılamaması nedeniyle yaşam standardının düştüğünü dile getirdi.

Yıllar sonra yeğeni Barış'ta da aynı rahatsızlığın ortaya çıktığını anlatan Görbil, yeğenin dört yıldan bu yana tedavi gördüğünü ve erken tanı sonrası sağlık durumunun çok iyi olduğunu vurguladı.