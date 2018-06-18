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"Aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 19:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Bölücü terör örgütünün Münbiç sınırımızdaki unsurları bulundukları yerleri terk ettiler. Askerlerimiz Münbiç şehrinin etrafında devriye gezmeye başladı. Aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz" - "Münbiç'i boşaltıyoruz. Şimdi PYD/YPG orayı terk ediyorlar ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık"

ORDU (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölücü terör örgütünün Münbiç sınırımızdaki unsurları bulundukları yerleri terk ettiler. Askerlerimiz Münbiç şehrinin etrafında devriye gezmeye başladı. Aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz." dedi.

Erdoğan, partisinin 19 Eylül Stadyumu'ndaki mitinginde, Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla başlattığı bağımsız devriye faaliyetlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Bölücü terör örgütünün Münbiç sınırındaki unsurlarının bulundukları yerleri terk ettiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerlerimiz Münbiç şehrinin etrafında devriye gezmeye başladı. Aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz" diye konuştu.

Böylelikle millete verdikleri bir sözü daha yerine getireceklerini dile getiren Erdoğan, "Bay Kemal, Bay Muharrem ne diyorlar? 'Afrin'de, Cerablus'ta ne işiniz var'. Bay Muharrem televizyon programında ne diyor? 'Irak'a giremeyecekler göreceksiniz' diyor. 'Onlardan izin aldılar mı' diyor. Ne oldu Bay Muharrem, girdik mi? Kandil'i vurduk mu? Bay Muharrem kimden izin aldık? Biz izni halkımızdan alırız, halkımızdan. Sen daha bizi tanıyamadın." ifadelerini kullandı.

Münbiç'in teröristlerden temizlenmesiyle bu bölgeden gelen Suriyelilerin geri dönüşlerinin de başlayacağını belirten Erdoğan, "Münbiç'i boşaltıyoruz. Şimdi PYD/YPG orayı terk ediyorlar ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık" dedi.

- "Bunların hepsi numara"

Fındık üreticilerinin mağdur olmasına da izin vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Hiç bu muhalefetin atıp tutmasına, gürlemesine bakmayın. Bunlar yalanı rahat söyler. Bunların iktidarında fındık müstahsilimizin ne hale geldiğini biliyorsunuz. Biz verdiğimiz sözün her zaman arkasındayız, arkasında olmaya devam edeceğiz. Hiç bu oyunlara gelmeyin ve şu 5 gün içerisinde de bunların defterini tam manasıyla bükün" diye konuştu. Erdoğan, "Muhalefet sadece konuşur, biz ne söylediysek yaparız. Fındık üreticilerimizin mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin başörtüsü ve özgürlüklere ilişkin ifadelerini de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muharrem İnce'nin, başörtüsü bile değil, bere takan bir TRT kameramanı bir hanımefendi için Mecliste soru önergesi verecek kadar tahammülsüz olduğunu biliyor musunuz? Şimdi başımıza özgürlükçü kesildiklerine, camiden çıkmadıklarına, herkese mavi boncuk taktıklarına bakmayın. Bunların hepsi numara." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'ye yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Arada bir ne söylüyormuş diye şöyle bir konuşmalarına bakayım diyorum, onca lafı arasında bir tane doğru bulamayınca kendi adıma değil, ülkem ve milletim adına üzülüyorum. Koskoca Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına böylesine küçük bir kişiliğin çıkartılmış olması karşısında yazık demekten başka bir şey elimizden gelmiyor." diye konuştu.

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