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Asansör boşluğuna düşen inşaat bekçisi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 12:42 | Son Güncelleme

Asansör boşluğuna düşen inşaat bekçisi öldü

Adana'da asansör boşluğuna düşen inşaat bekçisi öldü.

Merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki inşaat halindeki binada bekçilik yapan Mustafa Ayana (52), beşinci kattan asansör boşluğuna düştü.

Ayana'nın düştüğünü gören işçiler durumu itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerine haber verdi.

112 Acil Servis ekipleri yaptıkları kontrolde bodrum kata düşen işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölen işçinin cesedinin olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği öğrenildi.

Bu arada Ayana'nın beşinci katta duvar kırmaya çalışırken asansör boşluğuna düştüğü iddia edildi.

İnşaatın olduğu sokakta yaşayan Filiz Özben, gazetecilere, yaşamını yitiren bekçi Mustafa Ayana'nın çevresinde sevilen biri olduğunu, ölüm haberinin kendilerini üzdüğünü kaydetti.

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