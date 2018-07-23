Adana'da asansör boşluğuna düşen inşaat bekçisi öldü.
Merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki inşaat halindeki binada bekçilik yapan Mustafa Ayana (52), beşinci kattan asansör boşluğuna düştü.
Ayana'nın düştüğünü gören işçiler durumu itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerine haber verdi.
112 Acil Servis ekipleri yaptıkları kontrolde bodrum kata düşen işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölen işçinin cesedinin olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği öğrenildi.
Bu arada Ayana'nın beşinci katta duvar kırmaya çalışırken asansör boşluğuna düştüğü iddia edildi.
İnşaatın olduğu sokakta yaşayan Filiz Özben, gazetecilere, yaşamını yitiren bekçi Mustafa Ayana'nın çevresinde sevilen biri olduğunu, ölüm haberinin kendilerini üzdüğünü kaydetti.
Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!
Bedelli askerlikte 21 gün teklifine CHP'den tepki! CHP'den gelire göre rakam teklifi
Yolsuzlukla suçlanan milletvekili intihar etti
Meral Akşener'in 'istifa' kararına İYİ Partili isimden çarpıcı yorum
Safiye İnci'nin ifadesi ortaya çıktı! Özür videosundaki kendisi değilmiş
Bedelli askerlik teklifinde 28 gün şartı 21 gün olarak değiştirildi
1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
'Türkiye'nin Maldivleri'nde ziyaretçi yoğunluğu
Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı
KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...
İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum