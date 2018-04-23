Asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde asansör boşluğundan beton zemine düşen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir binaya tuvalet ihtiyacını gidermek için giren İ.D. (19) dengesini kaybedip üçüncü kattan beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İ.D'yi bulunduğu yerden çıkartarak Nazilli Devlet Hastanesine sevk etti.

Hastanede tedavisi süren yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.