HABER

Asansör bozulunca oy kullanacakları katlara sandalyeyle taşındılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 13:28 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, asansörün bozulduğu Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda, bazı yaşlı ve engelliler zorluk yaşadı.

Asansör bozulunca oy kullanacakları katlara sandalyeyle taşındılar

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, asansörün bozulduğu Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda, bazı yaşlı ve engelliler zorluk yaşadı. Gençler, merdivenlerden çıkamayacak durumdaki seçmenleri, sandalyeye oturtarak, oy kullanacakları katlara taşıdı.
Mehmet Ali Akman Mahallesi'nde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda asansörler hizmet dışı kaldı. 7 katlı okulun ilk 3 katındaki sandıklarda oylarını kullanacak engelliler ve yaşlılar, sınıflara çıkarken, güçlük yaşadı. Durumdan haberdar olan CHP Konak İlçe Yönetimi'nce okula gençlik kollarından bir grup gönderildi. Gençler, merdivenlerden çıkamayacak durumdaki seçmenleri, sandalyeyle oy kullanacakları katlara taşıdı. Bazı kişilerin ise bu durum nedeniyle oy kullanamadan geri döndüğü öne sürüldü.
CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, okula gelerek, yaptığı açıklamada "Bunun kasıtlı olarak yapıldığını düşünmek istemiyorum; ancak en çok sorunla karşılaştığımız seçim bu oldu. Her yerden, sorunlar yaşandığına dair telefonlar alıyoruz. Biz ülkemizde artık demokrasi ve huzur istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Asansör bozulunca oy kullanacakları katlara sandalyeyle taşındılarAsansör bozulunca oy kullanacakları katlara sandalyeyle taşındılarAsansör bozulunca oy kullanacakları katlara sandalyeyle taşındılarAsansör bozulunca oy kullanacakları katlara sandalyeyle taşındılar

PARTNERHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyorduHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyordu
Oyunu sedyeyle getirildiği okulda kullandıOyunu sedyeyle getirildiği okulda kullandı
Yüksekova'da seyyar sandıklar seçmenin ayağına gittiYüksekova'da seyyar sandıklar seçmenin ayağına gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Diğer Haberler
Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sandıklar kaçta kapanacak?

Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sandıklar kaçta kapanacak?

Ağrı Valiliği'nden Leyla açıklaması! 'Çalışmalara ara verildi' iddiası yalanlandı

Ağrı Valiliği'nden Leyla açıklaması! 'Çalışmalara ara verildi' iddiası yalanlandı

Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.