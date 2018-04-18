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ASANSÖR KAPISINA ELİ SIKIŞAN ÇOCUĞUN İKİ PARMAĞI KOPTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 23:40 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Pendik'te, akşam saatlerinde annesi ile birlikte bindiği asansörün kapısına eli sıkışan 4 yaşındaki Suriyeli Fecir Halluf'un iki parmağı koptu.

İstanbul DHA
Pendik'te, akşam saatlerinde annesi ile birlikte bindiği asansörün kapısına eli sıkışan 4 yaşındaki Suriyeli Fecir Halluf'un iki parmağı koptu.
Olay, Kaynarca Fevzi Çakmak Mahallesi'inde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Suriyeli 4 yaşındaki Fecir Halluf, annesi Noval Halluf ile birlikte, binanın 6'ıncı katındaki evlerine çıkma için asansöre bindi. Asansör yukarı doğru çıkarken bozuk olduğu belirtilen asansörün iç kapısı bir anda kapanarak küçük kızın elini kaptı. Asansör 6'ıncı katta dururken annesinin yakınlarına haber verdi. Bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kapı açılarak küçük kızın eli kurtarıldı. İki parmağı kopan küçük kız, ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kızın, hastanedeki tedavisi sürüyor.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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Cep telefonu kamerasından
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Küçük kızın kurtarılması
-Yaşanan hareketlilik
-İtfaiye araçları
-Hastane önünde bekleyen yakınları

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