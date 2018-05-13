Asansör mühürlendi, engelli çocuğunu 7'nci kata kucağında taşıyor

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te yaşayan Suna Demirkol (35), yönetmeliğe uymadığı gerekçesiyle 2 yıl önce asansörler mühürlenince, engelli oğlunu 7'nci kata kucağında indirip çıkarıyor.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Makine Mühendisleri Odası ve Karabük Belediyesi İmar Müdürlüğü'nden oluşan heyetin yaptığı incelemede bazı binalardaki asansörlerin, Asansör Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlendi. 7'şer katlı 17 binanın asansörleri 2 yıl önceki denetimde mühürlendi. Her binada bulunan 2 asansörün de 2 yıldır çalışmaması Demirkol ailesini sıkıntıya soktu.
Kısmen konuşma zorluğu çeken Suna Demirkol, bedensel ve zihinsel engelli 11 yaşındaki oğlu Berat Demirkol'u kucağında taşıyarak son katında oturdukları apartmanın 7'nci katından indirip çıkardığını söyledi. Yetkililerin geçen yıl engellilerin yaşadığı apartmanlardaki asansörlerden en az birinin devreye sokulacağının sözü verildiğini, ancak sıkıntı yaşamaya devam ettiklerini belirtti. Demirkol eşinin olmadığı zamanlarda çok zorlandığını söyleyerek, "Ağaçları görmek, parka gitmek istiyor. Gitmek istiyor ama gidemiyor. Ağlıyor, durmuyor. Bende onunla birlikte ağlıyorum. O da ağlıyor ben de ağlıyorum. Camdan doğru dışarıyı gösteriyorum. Gücüme gidiyor. Asansörlerimizden en azından birisi yapılsa çok memnun oluruz, çok seviniriz" dedi.
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