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Asansörde iğrenç olay! 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 12:13 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına kişi tutuklandı. İğrenç olay asansördeki görüntüler incelenince ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan N.Ö.(33) tutuklandı. Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ailenin, apartmanlarındaki asansöre yöneldiği sırada 6 yaşındaki kızlarına tacizde bulunulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi.

Şüpheli N.Ö. çalıştığı inşaatta gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen N.Ö. "cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

Bu arada şüphelinin, 11 yaşındaki bir başka kız çocuğuna da taciz ettiği iddiasıyla arandığı öğrenildi. (AA)

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