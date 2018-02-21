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Asansörde zina olabilir diyen Nurettin Yıldız'a sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 10:30 | Son Güncelleme

Sosyal Doku Vakfı Başkanı ilahiyatçı Nurettin Yıldız asansörde zina olabilir açıklaması ile çok tepki çekti.

Asansörde zina olabilir diyen Nurettin Yıldız'a sert tepki

Nurettin Yıldız birbirini tanımayan bir kadınla bir erkeğin aynı asansörde bulunmasının 'halvet' (eşlerin bir odada baş başa kalması) sayılacağını ileri sürerek "Bu durum dinen sakıncalı" dedi. Yıldız videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Bir apartmanın giriş katından 8. katına kadar çıkacak olan asansör halvet ortamı oluşturur mu? Yani bir yabancı erkek ve bir kadın giriş katında bindiler, 8. kata kadar çıkacaklar. Görünürde 1 dakikayı, 2 dakikayı geçmeyen bir yolculuk bu. Ama dinimizin bu konudaki hassasiyeti açısından bakıldığında halvet şartları, yani erkek ve kadının kapalı bir ortamda bulunması durumu, asansörde oluşmaktadır. Evet, çok geniş bir yelpazeden bakıp, esnek değerlendirmemiz halinde, bunun neresi halvet olur, kapısı kilitlenmiş bir ev değil bu da denebilir. Ama bir asansörün, mesela bir katta kilitlendiğini düşünürseniz, ki asansörde olabilen şeyler bunlar... 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika yardım gelinceye kadar, kimsenin izleyemeyeceği bir ortamda yabancı bir erkekle başbaşa kalması demektir kadın için."

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Bu sözler çok tepki çekti

Sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çeken bu sözleri Kanal D haberden Fulya Soybaş Işık ilahiyatçı yazar Arif Aslan'a sordu. Aslan, Yıldızı şu sözlerle eleştirdi: Bir insan bir dakika gözüne sahip olamayacaksa ben müslümanım değil, insanım bile demesin.

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