Asansörleri haczedilen site sakinleri isyan etti

Antalya'nın Aksu ilçesinde, 12'şer katlı iki apartmandan oluşan sitenin asansörlerinin, mantolama borcu nedeniyle haczedilmesi sakinlerini isyan ettirdi.

Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde bulunan Dostlar Sitesi'ne, site yönetiminin aldığı kararla mantolama işi yapıldı.

Mantolama maliyeti olduğu belirtilen 352 bin liralık borcun ödenmediğini öne süren firmanın taşeronu icra kanalıyla, sitedeki iki apartmanın beyin kartlarını haczettirdi.

Avukatları aracılığıyla haciz kararına itiraz eden sakinler, site önünde protesto gösterisi yaptı.

- "Genci de yaşlısı da mağdur"

Site sakinlerinden Suzan İrel (63), AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki apartman için bina sakinlerinin haberi olmadan, sitenin yönetim kurulu tarafından mantolama kararı alındığını belirtti.

Mantolama işinin verildiği firmanın taşeronunun, borca karşılık asansörün beyin kartlarını hacizle söktürdüğünü dile getiren İrel, "Durumu Valilik ve Kaymakamlığa bildirdik çünkü burada 80-90 yaşında insanlar var. 12 katlı bina. Bu insanların o kadar kattan inip su, ekmek almaları mümkün değil. Genci de mağdur yaşlısı da mağdur. Bir kilo yükle 12'nci kata çıkana kadar, o yük sana 10 kilo olur." dedi.