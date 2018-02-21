Asbest tehlikesi Abdi İpekçi Spor Salonu yıkımıyla yeniden gündeme geldi

Bir hafta önce Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yıkım çalışmalarını durdurduğu iddialarıyla gündeme gelen asbest şimdi de Zeytinburnu’ndaki Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yıkımında ortaya çıktı. Eskiden tüm Türkiye’de hoyratça kullanılan asbestin üretimi ve kullanımı 2010 yılında yasaklandı. Ancak bu tarihten önce inşa edilen binaların büyük bölümünde asbest kullanıldığı öne sürülüyor. Bu nedenle İstanbul kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında halen risk altında.

ÖLÇÜM YAPILDI

Bu kanserojen madde, bina yıkımlarında toza dönüştüğünde büyük risk oluşturuyor. Bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın aldığı kararla 2013 Nisan ayından bu yana bina yıkımları İstanbul’da patlatıcı madde yerine iş makineleriyle gerçekleştiriliyor. Bu önlem öncesinde ayrıca binada kullanılan asbestin uzman bir ekip tarafından temizlenmesi gerekiyor.

İstanbul’daki 39 ilçe belediyesinden sadece 7’sinde eski binaların yıkımı için ‘asbest temiz’ belgesi isteniyor. Bu ilçeler Ataşehir, Bağcılar, Beşiktaş, Kadıköy, Maltepe, Şişli ve Tuzla. Meslek odaları ve iş güvenliği uzmanları hiçbir koruma önlemi alınmadan yıkılan binalar için sürekli uyarılarda bulunuyor. Buna rağmen bazı yıkımlar çevre halkını korkutuyor. İşte onlardan biri yıkımı 23 Ocak’ta başlayan Zeytinburnu’ndaki Abdi İpekçi Spor Salonu binası. Burada tehlikeli atık envanter çalışması yapılmadığı iddiaları bölgede paniğe yol açtı. Dün çevredeki bazı okullar da ders zili çalmadı. Veliler çocuklarını asbest korkusuyla okullara göndermedi.