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Asbest tehlikesi Abdi İpekçi Spor Salonu yıkımıyla yeniden gündeme geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 06:39 | Son Güncelleme

İstanbul’da kentsel dönüşümle birlikte ortaya çıkan asbest tehlikesi AKM’nin ardından Zeytinburnu’ndaki Abdi İpekçi Spor Salonu yıkımıyla da gündemde. Çevre halkı, asbest kontrolü yapılmadığı iddialarıyla tedirginlik yaşıyor. Asbest korkusuyla veliler, çevrede yer alan bazı okullara çocuklarını göndermedi.

Bir hafta önce Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yıkım çalışmalarını durdurduğu iddialarıyla gündeme gelen asbest şimdi de Zeytinburnu’ndaki Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yıkımında ortaya çıktı. Eskiden tüm Türkiye’de hoyratça kullanılan asbestin üretimi ve kullanımı 2010 yılında yasaklandı. Ancak bu tarihten önce inşa edilen binaların büyük bölümünde asbest kullanıldığı öne sürülüyor. Bu nedenle İstanbul kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında halen risk altında.

ÖLÇÜM YAPILDI

Bu kanserojen madde, bina yıkımlarında toza dönüştüğünde büyük risk oluşturuyor. Bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın aldığı kararla 2013 Nisan ayından bu yana bina yıkımları İstanbul’da patlatıcı madde yerine iş makineleriyle gerçekleştiriliyor. Bu önlem öncesinde ayrıca binada kullanılan asbestin uzman bir ekip tarafından temizlenmesi gerekiyor.

İstanbul’daki 39 ilçe belediyesinden sadece 7’sinde eski binaların yıkımı için ‘asbest temiz’ belgesi isteniyor. Bu ilçeler Ataşehir, Bağcılar, Beşiktaş, Kadıköy, Maltepe, Şişli ve Tuzla. Meslek odaları ve iş güvenliği uzmanları hiçbir koruma önlemi alınmadan yıkılan binalar için sürekli uyarılarda bulunuyor. Buna rağmen bazı yıkımlar çevre halkını korkutuyor. İşte onlardan biri yıkımı 23 Ocak’ta başlayan Zeytinburnu’ndaki Abdi İpekçi Spor Salonu binası. Burada tehlikeli atık envanter çalışması yapılmadığı iddiaları bölgede paniğe yol açtı. Dün çevredeki bazı okullar da ders zili çalmadı. Veliler çocuklarını asbest korkusuyla okullara göndermedi.

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Habertürk'ün haberine göre; Belediyenin açıklaması ise şöyle: “Yıkımı ihale eden Zeytinburnu Belediyesi. Herhangi bir tehlike öngörülmediği için asbest testi yapılmamıştı. Fakat kamuoyunda yankı uyandırınca bugün (dün) İl Sağlık Müdürlüğü ve AKOM’dan ekipler gelip ölçüm yaptı. Sonuç yarın (bugün) çıkacak. Fakat ilk gözlemlerde asbest izine rastlanmadı...”

ASBEST NEDİR?

Asbest, uçak, gemi, otomobil sanayisi, inşaat sektörü, ses ve ısı izolasyonlarında kullanılıyor. Meslek hastalıklarının önde gelen nedenlerinden biri olan asbest, solunum yoluyla vücuda girdiğinde başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açıyor.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ilk önce asbest tin ne demek olduğunu yazsaydınız. ülkenin çoğu bilmez. ne demek olduğunu.
Eski bir Belediye Başkanımız, "Bir belediye parasız kaldı mı olanları yıkıp, yeniden yapmalıdır. Bak, para nasıl geliyor ardından." derdi de inanmazdım. Doğruymuş valla. Adamların yıktıkları, yaptıklarından fazla...
yahu bu neki,askeri gemilerin her yeri asbest,er ve subay hepsi kanser soluyor
türkiye deki içmesuyu borularının büyük bir çoğunluğu hala asbestli çimento boru. büyükşehirlerde baya bir düzelttiler kaldırdılar çelik veya plastik boruya döndüler ama küçük şehir veya ilçelerde veya mahallelerde hala asbestli borulardan su içiliyor. binanın yıkımında ortaya çıkacak asbest ne ki? denizde damla. her gün içtiğimiz sular asbestli
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